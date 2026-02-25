コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」と「おかげ庵」が、「ポケットモンスター（ポケモン）」とコラボレーションした「ポケモンといっしょだモン♪」キャンペーンを実施。オリジナルメニューやグッズを、3月5日から期間限定で発売します。

【画像】やば…かわいいの大洪水！ コチラが「コメダ×ポケモン」シロノワールなどオリジナルメニュー＆グッズです！ 食べたいっ！！（17枚）

オリジナルメニューは、同日からと、4月9日からの2期間に分かれて、展開されます。

第1弾となる3月5日から4月8日（予定）は、コメダ珈琲店とおかげ庵にて「メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ」（1280円〜1340円、以下、税込み）が販売されます。コメダ珈琲店限定メニューは、「メタモンの明太エビカツパン」（1340円〜1430円）と「メタモンのおさつボール」（1060円〜1140円）、おかげ庵限定メニューは「メタモンのエビつけきしめん」（1400円〜1480円）がラインアップ。

第2弾となる4月9日から5月13日（予定）は、コメダ珈琲店とおかげ庵にて「カイリューのシロノワール カスタードプリン」（1280円〜1340円）が販売されます。コメダ珈琲店限定メニューは、「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」（1170円〜1240円）と「フワンテのチーズボール」（1060円〜1140円）、おかげ庵限定メニューは「マクノシタのすき焼き風きしめん」（1400円〜1480円）がラインアップ。

各期間、対象メニューのいずれか1品を注文すると、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」（各期間4種類、全8種類）が1個、ランダムでプレゼントされます。

また、オリジナルグッズとして、「コメダ珈琲店のミニダルマグラス風小物入れ」（2000円）が3月5日から発売されます。購入は飲食（持ち帰り含む）の会計時のみ。1人1個までの販売です。

全国のコメダ珈琲店、おかげ庵（一部店舗を除く）で販売。オリジナルメニューの価格は店舗により異なります。数量限定につき、各店なくなり次第終了となります。

さらに、コメダ珈琲店の公式「X」アカウントでは、オリジナル景品が当たるキャンペーンを実施。第1弾では「メタモンの明太エビカツパンBIGクッション（全長約50センチ）」、第2弾では「ポケモンデザインKOMECA（1000円ポイントチャージ）」が登場します。

なお、コメダ珈琲店の全国8店舗（東札幌5条店、駒沢公園店、ららぽーと豊洲店、シャポー市川店、横浜ランドマークプラザ店、葵店、新大阪店、沖縄糸満店）で、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗を展開。「メタモン」と、店舗ごとに異なるポケモンたちが、店内でのくつろぎの時間をより楽しく演出するということです。

（C）Pokemon． （C）Nintendo／Creatures Inc.／GAME FREAK inc.