ビルボードジャパンが発表する世界各国でヒットしている日本の楽曲ランキング（Global Japan Songs Excl.Japan）で、約34年前の92年5月に発売された槇原敬之（56）のミリオンセラー楽曲「もう恋なんてしない」がインドネシアのチャートを賑わせている。

昨年12月19〜25日に集計されたチャートではなんと1位を獲得。その原因について、同社は「同曲のミュージック・ビデオ（MV）に映る槇原が、インドネシアの第7代大統領を務めたジョコ・ウィドド氏と似ているとして、同国内で話題を呼んだようだ」と説明した。

その後も同曲MVが再生数を大きく伸ばし、インドネシアの最新の同チャート（2月6〜12日集計）でいまだ6位にランクインしている。

この現象に25日、Xで反応したのが矢野顕子だ。インドネシアで同曲がバイラルヒットしているという投稿をリポストする形で、「えーー？マッキー知ってたー??」と呼びかけた。

話題の張本人・槇原は、尊敬する矢野の投稿に対し「はい〜、最近知りました！」と即座に返答。「きっかけはどういうことであれ、すごく嬉しいです」と目をうるうるさせる絵文字とともに喜びを伝えた。

矢野は「ツアー行かなきゃね！」と、インドネシアでの公演を勧めていた。