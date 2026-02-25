¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º vs ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä
¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º vs ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊChicago¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º 99 - 131 ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä
¡¡NBA¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥ºÂÐ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊChicago¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥à¾ù¤é¤º31-31¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤¬¥êー¥É¤·55-56¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó71-98¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó99-131¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-25 12:35:06 ¹¹¿·