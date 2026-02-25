¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó»Ø´ø´±¡¢2ÆÀÅÀ¤Î¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤òÀä»¿¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¥ó¥À¡¦¥¨¥Ã¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢MF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè34Àá¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡ÊQPR¡ËÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢1¡Ý0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿45¡Ü2Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢50Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤òº¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤³¤Î»î¹ç2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¡¢2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï5¡Ý0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯²Æ¤ËFCÅìµþ¤«¤é¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ÌÚ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºò²Æ¤Ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ËÉüµ¢¡£º£µ¨½øÈ×Àï¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×¤äFA¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï1¥´¡¼¥ë¤º¤Ä¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¬µÇ°¤¹¤Ù¤½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢¥¨¥Ã¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶êÀ¸¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÇÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾¾ÌÚ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤À¡£Èà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¾ï¤Ë¸¬µõ¤µ¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î´ð½à¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¡ÖËèÆüÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¡£Èà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¼º¤ï¤Ê¤¤¤·¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥É¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥ºÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¾¾ÌÚ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¥¨¥Ã¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¤«¤Ê¤êÆÀ°Õ¤À¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×Àï¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Èà¤Ë¤ÏÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬2²ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°ìÅÙ¤ÏÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ù¥ê¥¹¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥¹¤é¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¶êÀ¸¤¬¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¡£¹¬±¿¤Ë¤âÈà¤é¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Èà¤¬Àè¤Ë¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè34Àá¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡ÊQPR¡ËÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢1¡Ý0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿45¡Ü2Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Û¤«¡¢50Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤òº¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤³¤Î»î¹ç2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¡¢2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï5¡Ý0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢¥¨¥Ã¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶êÀ¸¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÇÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾¾ÌÚ¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤À¡£Èà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¾ï¤Ë¸¬µõ¤µ¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤Ê¿Í¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Î´ð½à¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¡ÖËèÆüÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¡£Èà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï·æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¼º¤ï¤Ê¤¤¤·¤Í¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯1·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥É¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥ºÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¾¾ÌÚ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¥¨¥Ã¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¤«¤Ê¤êÆÀ°Õ¤À¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×Àï¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Èà¤Ë¤ÏÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬2²ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°ìÅÙ¤ÏÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¤Ï¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ù¥ê¥¹¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¥¹¤é¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¶êÀ¸¤¬¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¡£¹¬±¿¤Ë¤âÈà¤é¤Ï¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Èà¤¬Àè¤Ë¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ó¤À¡×