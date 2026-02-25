『無能なリーダーはメンバーに「チームのために頑張れ」と迫る。では、優秀なリーダーは何をする？』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。ビジネスがより複雑になっている現代は、個人の知識やスキルだけでは限界があり、他者との協働はもはや必須となりつつある。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「チームのため」が通用しなくなった時代

プロジェクトが停滞すると、リーダーはついこう言ってしまいがちです。

「チームのために、もう少し頑張ろう」

「今は会社が大変なんだ」

「仕事なんだからやってくれ」

しかし、この言葉で人は本当に走り続けられるのでしょうか。

チームで結果を出す方法をまとめた『チームプレーの天才』という本は、このように指摘しています。

「チームの役に立てていない」「このプロジェクトを頑張っても、何にも身につかない」「時間の無駄になるだけ」、それではモチベーションは上がりません

――『チームプレーの天才』（304ページ）より

人生100年時代と言われるいま、誰もが働きながら無意識にこう考えています。

「この経験は、自分の未来にどうつながるのか？」

「チームのため」だけでは、長距離走は続かないのです。

優秀なリーダーは「キャリアとの接点」を示す

では、どうすれば、チームのメンバーのモチベーションを高められるのでしょうか。

『チームプレーの天才』では、こう紹介されています。

チームプレーがうまい人は、各メンバーが「このプロジェクトが自分のキャリアにどう役立つか」「そのために自分は何をすればいいか」をイメージできるようなコミュニケーションをしています。

――『チームプレーの天才』（305ページ）より

たとえば、こんな言葉を伝えています。

・「この案件を通じて、プロジェクトマネジメント力が身につくはずだ」

・「異業種との共創だから、調整力と視座が鍛えられる」

・「フルリモート体制での推進経験は、将来どこでも通用する武器になる」

同じ仕事でも、「目の前の業務」から「将来の資産」に意味づけが変わると、本人の姿勢はまったく違ってきます。

優秀なリーダーは、メンバーに負荷をかける前に、未来のリターンを一緒に描いているのです。

「仕事のため」ではなく、「未来の自分のため」へ

重要なのは、リーダーが一方的に「こうなれる」と押し付けないことです。

同書が示しているように、

・その仕事をどう抽象化できるか

・どんな能力に転換できるか

・チームと個人の関心の接点はどこか

これらを問いとして投げかけ、対話を重ねます。

「この経験は、あなたにとってどんな意味があると思う？」

「1年後、どんな力がついていたら嬉しい？」

こうした問いを通じて、チームの目標と個人の未来を接続する。

それができたとき、メンバーは「自分のため」に動き始め、「チームのために頑張れ」という圧力は不要になります。

「仕事だから」ではなく、「あなたの未来につながるから」。

この視点の転換と言い換えができるかどうかが、無能なリーダーと優秀なリーダーの決定的な差なのです。