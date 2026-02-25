無能なリーダーはメンバーに「チームのために頑張れ」と迫る。では、優秀なリーダーは何をする？
『無能なリーダーはメンバーに「チームのために頑張れ」と迫る。では、優秀なリーダーは何をする？』
それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。ビジネスがより複雑になっている現代は、個人の知識やスキルだけでは限界があり、他者との協働はもはや必須となりつつある。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
「チームのため」が通用しなくなった時代
プロジェクトが停滞すると、リーダーはついこう言ってしまいがちです。
「チームのために、もう少し頑張ろう」
「今は会社が大変なんだ」
「仕事なんだからやってくれ」
しかし、この言葉で人は本当に走り続けられるのでしょうか。
チームで結果を出す方法をまとめた『チームプレーの天才』という本は、このように指摘しています。
「チームの役に立てていない」「このプロジェクトを頑張っても、何にも身につかない」「時間の無駄になるだけ」、それではモチベーションは上がりません
――『チームプレーの天才』（304ページ）より
人生100年時代と言われるいま、誰もが働きながら無意識にこう考えています。
「この経験は、自分の未来にどうつながるのか？」
「チームのため」だけでは、長距離走は続かないのです。
優秀なリーダーは「キャリアとの接点」を示す
では、どうすれば、チームのメンバーのモチベーションを高められるのでしょうか。
『チームプレーの天才』では、こう紹介されています。
チームプレーがうまい人は、各メンバーが「このプロジェクトが自分のキャリアにどう役立つか」「そのために自分は何をすればいいか」をイメージできるようなコミュニケーションをしています。
――『チームプレーの天才』（305ページ）より
たとえば、こんな言葉を伝えています。
・「この案件を通じて、プロジェクトマネジメント力が身につくはずだ」
・「異業種との共創だから、調整力と視座が鍛えられる」
・「フルリモート体制での推進経験は、将来どこでも通用する武器になる」
同じ仕事でも、「目の前の業務」から「将来の資産」に意味づけが変わると、本人の姿勢はまったく違ってきます。
優秀なリーダーは、メンバーに負荷をかける前に、未来のリターンを一緒に描いているのです。
「仕事のため」ではなく、「未来の自分のため」へ
重要なのは、リーダーが一方的に「こうなれる」と押し付けないことです。
同書が示しているように、
・その仕事をどう抽象化できるか
・どんな能力に転換できるか
・チームと個人の関心の接点はどこか
これらを問いとして投げかけ、対話を重ねます。
「この経験は、あなたにとってどんな意味があると思う？」
「1年後、どんな力がついていたら嬉しい？」
こうした問いを通じて、チームの目標と個人の未来を接続する。
それができたとき、メンバーは「自分のため」に動き始め、「チームのために頑張れ」という圧力は不要になります。
「仕事だから」ではなく、「あなたの未来につながるから」。
この視点の転換と言い換えができるかどうかが、無能なリーダーと優秀なリーダーの決定的な差なのです。
（本稿は、『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を引用したオリジナル記事です）