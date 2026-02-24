Number_iの圧倒的カリスマ性に溺れるアマプラ出演作5選
【モデルプレス＝2026/02/24】Prime Videoには、Number_iの足跡を辿る貴重な映像が数多くラインナップされている。平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人が放つ眩いばかりの「圧倒的カリスマ性」と、世界を見据えたパフォーマンスの振り幅。今回は、彼らの魂が共鳴し合う瞬間に没入できる5作品をナビゲートする。
【写真】平野紫耀らNumber_i、ステージ傾くツアーでの衝撃演出
2024年3月、東京ドームで開催されたTOBE初の全体ライブ。Number_iとして初のステージとなった本公演では「GOAT」を筆頭に3人の化学反応が爆発した歴史的瞬間をキャッチ。新たな門出を祝う多幸感に溢れた映像が映し出されている。
2024年6月、有明アリーナで行われたTOBEアーティストたちの日替わり公演。デビューを経てさらに研ぎ澄まされたNumber_iは、天空を舞う幻想的なパフォーマンスをはじめ、圧巻の覇気を纏っている。
さらにスケールアップした2025年のTOBEアーティストによる公演を収めた本作。世界を視野に入れたNumber_iの進化は止まることを知らず、ドーム規模の会場全体をトリとして掌握する姿からは眩い覇気が溢れ出している。
グループ初となった単独全国ツアーの熱狂を凝縮した作品。3人が新たに見せたいステージでの色が鮮やかに放たれ続け、Number_iとしてのコンセプトを明確に位置づけるような公演となっている。
彼らの本質と真実の姿に迫る、2025年の最新スペシャルドキュメンタリー。華やかなステージの裏側で見せるストイックな顔や、3人でいる時にだけ見せる等身大の素顔…とファンがこれまで見たことのない姿を深く掘り下げている。彼らがなぜこれほどまでに人々を惹きつけるのか。その理由を再発見させ、彼らのこれからの航海をさらに応援したくなる一作だ。
常に予想を裏切り、期待を超えていくNumber_i。Prime Videoで配信されているこれらの作品は、彼らが歩んできた挑戦の記録であり、ファンへの愛の結晶と呼ぶにふさわしい。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】平野紫耀らNumber_i、ステージ傾くツアーでの衝撃演出
◆「to HEROes 〜TOBE 1st Super Live〜 SPECIAL EDITION」（2024）
2024年3月、東京ドームで開催されたTOBE初の全体ライブ。Number_iとして初のステージとなった本公演では「GOAT」を筆頭に3人の化学反応が爆発した歴史的瞬間をキャッチ。新たな門出を祝う多幸感に溢れた映像が映し出されている。
◆「TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024」（2024）
2024年6月、有明アリーナで行われたTOBEアーティストたちの日替わり公演。デビューを経てさらに研ぎ澄まされたNumber_iは、天空を舞う幻想的なパフォーマンスをはじめ、圧巻の覇気を纏っている。
◆「to HEROes 〜TOBE 2nd Super Live〜 特別編集版」（2025）
さらにスケールアップした2025年のTOBEアーティストによる公演を収めた本作。世界を視野に入れたNumber_iの進化は止まることを知らず、ドーム規模の会場全体をトリとして掌握する姿からは眩い覇気が溢れ出している。
◆「Number_i LIVE TOUR 2024 No.I 特別編集版」（2025）
グループ初となった単独全国ツアーの熱狂を凝縮した作品。3人が新たに見せたいステージでの色が鮮やかに放たれ続け、Number_iとしてのコンセプトを明確に位置づけるような公演となっている。
◆「THE_i -what is Number_i-」（2025）
彼らの本質と真実の姿に迫る、2025年の最新スペシャルドキュメンタリー。華やかなステージの裏側で見せるストイックな顔や、3人でいる時にだけ見せる等身大の素顔…とファンがこれまで見たことのない姿を深く掘り下げている。彼らがなぜこれほどまでに人々を惹きつけるのか。その理由を再発見させ、彼らのこれからの航海をさらに応援したくなる一作だ。
常に予想を裏切り、期待を超えていくNumber_i。Prime Videoで配信されているこれらの作品は、彼らが歩んできた挑戦の記録であり、ファンへの愛の結晶と呼ぶにふさわしい。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】