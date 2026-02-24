【かつや】揚げ物4種に“タルタルどっさり”新作　丼＆定食を期間限定で発売

とんかつ専門店「かつや」は2月26日から、期間限定で「タルタル盛り揚げ丼」と「タルタル盛り揚げ定食」を販売する。

海老フライ、チキンカツ、鯖フライ、から揚げの4種の揚げ物を盛り合わせ、特製ソースと大量のタルタルソースをかけたボリューム満点のメニュー。テイクアウトにも対応する。

販売は一部店舗を除く国内の「かつや」で実施。食材がなくなり次第、終了となる。

とんかつ専⾨店「かつや」

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

※一部店舗ではメニュー内容や価格が異なる。

【店内メニュー】

◆タルタル盛り揚げ丼

通常店舗：869円

券売機店舗：870円

◆タルタル盛り揚げ定食

通常店舗：979円

券売機店舗：980円

【テイクアウトメニュー】

◆タルタル盛り揚げ丼弁当

通常店舗：853円

券売機店舗：870円

◆タルタル盛り揚げ弁当

通常店舗：961円

券売機店舗：980円

「タルタル盛り揚げ丼」「タルタル盛り揚げ定食」は、サクサクに揚げた海老フライ、チキンカツ、鯖フライ、から揚げを一度に味わえるのが特徴。各種カツには特製ソースとタルタルソースをたっぷりとかけ、満足感のある一品に仕上げている。

〈かつやアプリで100円引きクーポン配信〉

「かつやアプリ」では、毎月店舗で配布している100円引き券と同様のクーポンを配信している。紙の割引券を忘れた場合や、有効期限が切れてしまった場合でも、スマートフォンがあれば利用できる。