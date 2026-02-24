窓とカーテンの隙間、なくなります。冷気も朝日もシャットアウト
2024年1月11日の記事を編集して再掲載しています。
この時期は寒さ対策にも。
一般的にカーテンレールというものは、窓ガラスから10cm〜20cm出っ張った場所に設置されますよね。なのでカーテンと窓ガラスに間には、大きな隙間が生じます。
居間などではそれでも構いませんが、寝室だとその隙間のせいで光が漏れて眩しかったり、冬だと冷気が降りてきて寒い…。もしも足元や頭の上に窓があったら風邪をひきかねません。
地味だけど大助かり
ニトリの「つっぱりカーテンレール伸縮式」は、壁に設置された窓枠とピッタリ同じ幅にカーテンレールを後付けできるお助けアイテム。
上記の問題も解決しますし、カーテンが壁と一体化するのでほんのチョッピリ部屋が広くなります。
75-110cmは2,490円（税込）、110-150cmは2,990円（税込）、150-190cmは3,490円（税込）とお部屋と窓のサイズに合わせて選べる3つのサイズを用意。
10年前から欲しかった
筆者の家の寝室は、これまでドレープとレースを前後入れ替えて隙間に押し込んでから寝ていましたが、このカーテンレールを導入したら10年来の悩みが解決すると思います。
