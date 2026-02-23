【グルメ漫画】餃子とビールで明日への元気をチャージ！京都人が愛してやまない人気店を紹介
大阪の食文化と人間ドラマを描いた漫画『ナニワめし暮らし』の作者であるはたのさとし(@hatanosatoshi)さん。たちのぼる湯気や香りを感じるような、緻密な描写が特徴だ。
漫画『味わいの京』は京都を舞台に、新人編集者である小園ひよりの目を通してグルメや文化、そして彼女の成長を描く作品。
今回は、行列ができる人気店「ミスター・ギョーザ」について。ビールと共に味わう焼き餃子が、仕事の疲れを吹き飛ばしてくれる。
■焼き餃子という、完成された小宇宙
仕事でほめられたり、大きなミスで落ち込んだり、なかなか感情の忙しいひより。そんな彼女を元気づけたのは「ミスター・ギョーザ」の焼き餃子。東寺の近くにあるその店は行列店としても知られる。何が人々を引き付け、ひよりの心を癒やしたのだろうか。
その最大の魅力は、一つの個体の中に「相反する食感」が完璧な調和で共存している点。「焼き面」は美しい黄金色に仕上げられ、絶妙なクリスピー感が心地よい。一方で、蒸し焼きにされた上面はどこまでもモチモチした歯応え。ひと口ごとに味わう「カリッ」と「モチッ」の食感は、絶妙な対比だ。
ひとたび箸を入れれば、閉じ込められていた肉汁が溢れ出し、野菜とひき肉の味わいが渾然一体となって押し寄せる。これはまさに、薄い皮の中に旨味を凝縮した「完成された小宇宙」といえるだろう。
そして、ビールを流し込む推進力としても右に出るものはない。もちろん、白米のお供にも。どんなシーンでも人々の胃袋をつかんで離さない、その圧倒的な「包容力」こそが焼き餃子の真骨頂だ。それを引き立てるキュウリの丸漬けや唐揚、ラーメンといったシンプルかつ力強いメニューの数々。ほらほら、今すぐ餃子を食べに行きたくなったよね？
ミスター・ギョーザ
住所：京都市南区唐橋高田町42
TEL：075-691-1991
営業時間：11時30分〜20時30分(LO20時、ギョーザ売り切れ次第終了)
定休日：木曜
駐車場：4台
席数：16席
ライター＝鳴川和代
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
