¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù½ïÊý·ÃÈþ¤¬²Î¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖPersona¡×³Ú¶ÊÇÛ¿®³«»Ï¡õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡ª½ïÊý·ÃÈþ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¡Ê¤È¤ï¡Ë¤Ë REBEL3199¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë¡Ù¤È¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È·¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¿·²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ø±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2199¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£Á´¼·¾Ï¤Ë¤ÆÁ´¹ñ·à¾ì¾å±Ç¡¢¡ØÂè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù¤¬¸½ºß¾å±ÇÃæ¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199 Âè¸Þ¾Ï ÇòÇ®¤Î¶ä²ÏÂçÀï¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤¬¡¢½ïÊý·ÃÈþ¤Î²Î¤¦¡ÖPersona¡×¤Ë·èÄê¡ª2·î21Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¡¦³Ú¶ÊÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¡¦¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥µ¥Ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¯¶Á¤¯¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖPersona¡×¤Ë¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸°¤ò°®¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¤¬½Å¤Ê¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã½ïÊý·ÃÈþ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥ä¥Þ¥ÈÀ¤Âå¡£
¡Ø¤µ¤é¤Ð±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡Ù¤Ç¹æµã¤·¡¢¡Ø£²¡Ù¤«¤é¤Î¡Ø±Ê±ó¤Ë¡Ù¤Ë¡Ö¡ª¡©¡×¤È¤Ê¤ê¡¢À¼Í¥¿·¿Í»þÂå¤Ë¥²¡¼¥à¤Î¡Ø¤µ¤é¤Ð¡Ù¤Ç°úÂà¤µ¤ì¤¿»ÔÀî¼£¤µ¤ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ´Æ»ë´ÏÂâ»ÊÎá¥ß¥ëÌò¤òÇÒÌ¿¤·¤¿»þ¡¢Âç´¶·ã¤·¤Æ¥»¥ê¥Õ¤òÁ´¤Æ¥½¥é¤Ç¸À¤Ã¤ÆÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤¿»ä¡Ê¾Ð¡Ë¤¬¡¢¥ä¥Þ¥È¤ÎED¼çÂê²Î¡£¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡£¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢
¡Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥í¥Ã¥¯¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥ä¥Þ¥È¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡×
¡½¡½ÂçÊÑ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç²õ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤½¤³¤«¤é¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯¾µÅ¾·ë¤Î¡ÖÅ¾¡×¤À¤È¤¤¤¦ËÜºî¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¡Ä¡Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç
¡Ö¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢À¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£ÀµµÁ¤ä¿¿¼Â¤Î³µÇ°¤â¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Ê¤¿¤È¡×
¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È¡£¤¿¤À¥ä¥Þ¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¹â¶¶ÎÊ¤µ¤ó¤¬¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
»ä¤Ê¤ê¤ÎÞÕ¿È¤Î»ì¤ò¤Ä¤±¡¢²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥È¤Ø¤Î¡¢¿ÍÎà¤Ø¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¸½Âå¤ò¹Ò³¤¤¹¤ë¥ä¥Þ¥È¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó¡¡
¡ÖPersona¡×
²Î¡§½ïÊý·ÃÈþ
ºî»ì¡§em:óu¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¹â¶¶ÎÊ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/LZC-3380
¡üºîÉÊ¾ðÊó¡¡
¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤ËREBEL3199¡Ù¡Ê¤ä¤Þ¤È¤è¤È¤ï¤Ë ¤ì¤Ù¤ë¤µ¤ó¤¤¤Á¤¤å¤¦¤¤å¤¦¡Ë
¡Ú¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§À¾粼µÁÅ¸
Áí´ÆÆÄ¡§Ê¡°æÀ²ÉÒ
´ÆÆÄ¡§¥ä¥Þ¥È¥Ê¥ª¥ß¥Á
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§Ê¡°æÀ²ÉÒ
µÓËÜ¡§²¬ ½¨¼ù
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·ë¾ë¿®µ±
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¶ÌÀ¹½ç°ìÏ¯¡¦ÀÐÄÅÂÙ»Ö¡¦ÌÀµ®Èþ²Ã
£Ã£Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¸åÆ£¹À¹¬
£Ã£Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¾åÃÏÀµÍ´
²»³Ú¡§µÜÀîÉËÎÉ¡¦·ó¾¾ ½°¡¿µÜÀî ÂÙ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÈÅÄÃÎ¹°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥Æ¥é¥¤¥È
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¶¨ÎÏ¡§studio MOTHER¡¦YANCHESTER
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝODS»ö¶È¼¼
À½ºî¡§±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È3199À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡Û
¸ÅÂå¿Ê¡§¾®ÌîÂçÊå
¿¹Àã¡§·¬ÅçË¡»Ò
¥µ¡¼¥·¥ã¡§ß¯¤á¤°¤ß
¥Ç¥¹¥é¡¼¡§»³»û¹¨°ì
¿¿ÅÄ»ÖÏº¡§ÂçÄÍË§Ãé
ÅçÂç²ð¡§ÎëÂ¼·ò°ì
ÅÚÌçÎµ²ð¡§È«ÃæÍ´
ÍÈ±©Éð¡§¾åÂ¼Í´æÆ
ËÌÌîÀ¿Ìé¡§Ä»³¤¹ÀÊå
ÆîÉô¹¯Â¤¡§¾¾ËÜÇ¦
Æ£Æ²¿®Çµ¡§±öÅÄÊþ»Ò
¿Àºê·Ã¡§ÎÓ¸¶¤á¤°¤ß
Æ£Æ²Ááµª¡§¹â³ÀºÌÍÛ
¶ÜÂô¸×Å´¡§¸¼ÅÄÅ¯¾Ï
Æ£Æ²Ê¿¶åÏº¡§¾®ÅçÉÒÉ§
¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¡§¸ÅÀî¿µ
¥¤¥¸¥É¡¼¥ë¡§ËÙ¹¾½Ö
¥é¥ó¥Ù¥ë¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥µ¡¼¥À¡§°æ¾åËãÎ¤Æà
¥¹¥«¥ë¥À¡¼¥È¡§ÆâÅÄÄ¾ºÈ
©À¾粼µÁÅ¸¡¿±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È3199À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥ä¥Þ¥È¤è±Ê±ó¤Ë REBEL3199¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://starblazers-yamato.net