【ブンデスリーガ】フライブルク 2−1 ボルシアMG（日本時間2月22日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）

【映像】高井幸大、美しすぎる“ワンタッチロングフィード”炸裂の瞬間

ボルシアMGに所属する日本代表DFの高井幸大が、ピンポイントのロングパスを通してチャンスを作り出した。ダイレクトで出された美しいフィードにファンたちもうっとりしている。

ボルシアMGは日本時間2月22日、ブンデスリーガ第23節でフライブルクと対戦。高井は3バックの右で起用され、トップ下でプレーしたMF鈴木唯人との日本人対決を迎えた。

攻撃時には右に開いてサイドバックのような立ち位置でプレーする高井。9分にも、右のサイドラインまで開いてパスを受けると、前方のMFフィリップ・サンダーにボールを預けてインナーラップを開始。ボールはFWハリス・タバコヴィッチのポストプレーを経由して高井の下へ。すると日本代表DFは右足でダイレクトパスを選択。右サイドで裏を狙っていたMFジョー・スカリーにぴたりとパスを通した。

一連の連続したパスで一気に局面を変えたボルシアMG。ABEMAで解説を務めた鄭大世氏は「いい流れですね。前進の仕方が、タバコヴィッチに当てて、落として裏。理想的な前進の仕方だった」と称賛。するとSNSのファンたちは「高井のフィードエグい」「最高やん」「カッコよすぎ！」「素晴らしいワンタッチパス」「高井のキックいいな」「めっちゃ見えてる」と高井のプレーを絶賛した。

攻守でチームを支えた高井は2試合連続のフル出場。一方でチームは、2点ビハインドから85分にタバコヴィッチが一矢報いるも1ー2で敗戦。勝ち点22のままで14位に順位を落としている。（ABEMA／ブンデスリーガ）