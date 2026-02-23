「ちいあつ」の愛称で親しまれたフィギュアスケートのアイスダンス・浦松千聖と田村篤彦が、カップル解消を報告した。

２人は２３日までにそれぞれのインスタグラムを更新。浦松は「この度、浦松田村組はアイスダンスカップルを解消する運びとなりました」と伝えた。

２人は昨年７月に結成を発表。浦松は「短い期間でしたが、アイスダンスの楽しさを教えてくれたパートナー、そして素晴らしい先生方、選手が集まるＩＡＭでアイスダンスができたことにとても感謝しています」とつづった。

今後については「私は来シーズン以降も競技者としてアイスダンスを長く続けていきたいです。暫（しばら）くは、東京で練習しながら新しいパートナーを探していきます。次の練習拠点についてはまだ未定です」という。「このようなご報告となり本当にごめんなさい。ちいあつを応援してくださった皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。成長した姿でまた試合に戻れるよう、沢山練習します！今後とも、よろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

田村も自身のインスタグラムで「この度、千聖さんとパートナーシップを解消することになりました」と伝え「短い間でしたが、貴重な経験をさせてくれた千聖さんにはとても感謝しています」と浦松にメッセージ。「これからまた新しくパートナーを探していきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします」と記し、２人とも新たにパートナーを探すという。

浦松は愛知・中京大中京高時代に全日本ジュニア選手権で７位となり、全日本選手権にも出場。シングルからアイスダンスに転向した。田村は２０２２年にカップルを結成した岸本彩良とアイスダンスで全日本ジュニア選手権を２連覇したが、２５年３月にカップルを解消すると発表し、その後浦松と組んだ。

そんな２人が結成した「ちいあつ」は、昨年行われた全日本フィギュアスケート選手権に出場。紀平梨花・西山真瑚組が初出場して注目を集めたアイスダンスで５位だった。

解散に多くの反響が寄せられ、ネットでは「ちいあつは雰囲気がとても良いカップルだなって思ってたから残念…よいパートナーが見つかりますように」「閉会式終わったし寝ようかと思ったら、ちいあつ解散にびっくりで目が覚めた」「ちいあつ マジか。。。千聖ちゃんも篤彦くんも頑張って！」「ちいあつのカップル解消、無念。素敵なカップルだったから惜しまれるなぁ。２人がハグして締めるルーティンが映画のように美しかったのよ」「ちいあつどうした」「かなしい。いろいろ寂しすぎる。結成時の喜びがついこの間で。カップルバランスが良くとても並びが雰囲気あって似合う２人でこれからがとても楽しみでした。まだまだ２人で見たかった」「この突然の報告、びっくりした」「ちいあつの演技ほんとに綺麗で心奪われた」「ショック……」「五輪ロスになりそうな所にちいあつが解散…」「えっ…ちいあつ…えっ…」「カップル競技は本当に難しいな…」と惜しむ声が殺到した。