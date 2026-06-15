ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１８歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、“推し活”の様子を公開し話題となっている。１５日までにインスタグラムで「約３年ぶりにＮｉｚｉＵさんのライブを観に行ってきました！！」と報告。「最初から最後まで楽しい時間でライブが終わってほしくないとずっとずっと思っていました」と続け、グッズを身につけた“参戦服”での写真複数枚を披露した。