Â¼¾å½Õ¼ù¡ÖÁÇ¿ô¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±ü¿¼¤¤¡×Â¼¾åRADIO¤Ç¾®ÀîÍÎ»Ò¡ØÇî»Î¤Î°¦¤·¤¿¿ô¼°¡Ù¤ò¾Ò²ð
ºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË 19:00¡Á19:55¡Ë¡£
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡Á¡ÊÇî»Î¤â°¦¤·¤¿¡ËÁÇ¿ô¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®ÀîÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡ØÇî»Î¤Î°¦¤·¤¿¿ô¼°¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë2¡¢3¡¢5¡¢7¡¢11¡¢13¡¢17¡¢19¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Î¡ÈÁÇ¿ô¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤ÎÁª¶Ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Ö8675309¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤È¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¶Ê¡¢º£Æü¤Î°ì¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Tommy Tutone¡Ö867-5309 / Jenny¡×
¼¡¤Ï¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤°¤¤¤Ã¤ÈÈôÌö¤·¤Æ¡¢ÆÍÇ¡7·å¤ÎÁÇ¿ô¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£8675309¤Ç¤¹¡£eight, six, seven, five, three-oh-nine¤ÈËÍ¤¬²Î¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥Æ¥å¡¼¥È¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬²Î¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤â¥×¥ê¥ó¥¹¤ÈÆ±¤¸1982Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡ÊÃð¡§1981Ç¯9·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¡£¤±¤Ã¤³¤¦Î®¹Ô¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö867-5309 / Jenny¡×¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«³ÆÃÏ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ç¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤³¤ÎÈÖ¹æ¤ÎÅÅÏÃ¤Î»ý¤Á¼ç¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥ó¥¬¥óÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¿Ö¤«¤ì¤Æ¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÌÂÏÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥È¥ß¡¼¡¦¥Æ¥å¡¼¥È¡¼¥ó¤Î¡Ö867-5309 / Jenny¡×¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ã¼ýÏ¿Ãæ¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¡ä
eight, six, seven, five, three-oh-nine¡¢¤Ä¤¤²Î¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¥½¥ó¥°¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥ô¥§¥ì¥Ã¥Ä¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥¦¥Ã¥É4-5789¡×¤È¤«¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥Ô¥±¥Ã¥È¤Î¡Ö634-5789¡×¤È¤«¤Í¡£¤Ç¤â¤É¤ì¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁÇ¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤â²¼5·å¤¬45789¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¥¢¥ó¥µ¡¼¥½¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤¢¤ë¿ô»ú¤¬ÁÇ¿ô¤«ÁÇ¿ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÀÎ¤Ï¡ÖÁÇ¿ôÉ½¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏAI¤Ë¿Ö¤¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏÁÇ¿ô¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡Ö¤½¤ì¤ÏÁÇ¿ô¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤«¤¢¤Ã¤µ¤êÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤º¤¤¤Ö¤óÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡ã¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¶Ê¡ä
Thelonious Monk¡ÖFriday The 13th¡×
º£Æü¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°²»³Ú¤Ï¡¢¥»¥í¥Ë¥¢¥¹¡¦¥â¥ó¥¯¤Î±éÁÕ¤¹¤ë¡Ö13Æü¤Î¶âÍËÆü¡×¤Ç¤¹¡£¥Æ¥Ê¡¼¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥½¥Ë¡¼¡¦¥í¥ê¥ó¥º¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÏ¿²»¤Ï1953Ç¯11·î¤Î13Æü¤Î¶âÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ï¿²»¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð±é¥É¥¿¥¥ã¥ó¤ä¤é¡¢¼çÌò¤ÎÃÙ¹ï¤ä¤é¡¢¤½¤ÎÂ¾ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¼Ú¤ê¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢º£·î¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¾®ÀîÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡ØÇî»Î¤Î°¦¤·¤¿¿ô¼°¡Ù¤«¤é°úÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÁÇ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇ¿ô¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢Çî»Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿É÷·Ê¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃÍ»¥¡¢É½»¥¤ÎÈÖÃÏ¡¢¥Ð¥¹¤Î»þ¹ïÉ½¡¢¥Ï¥à¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¡¢¥ë¡¼¥È¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¡Ä¡Ä¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¡¢É½¸þ¤¤ÎÌò³ä¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¤Ë±£¤ì¤¿ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤ò·òµ¤¤Ë¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë175ÊÇ¡Ë¡¡
Ãí¡§¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤Î¡Ö¥ë¡¼¥È¡×¤ÏÊª¸ì¤Ë½Ð¤ÆÍè¤ë10ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î°¦¾Î
ÁÇ¿ô¡¢°ìÅÙ¤Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤±ü¿¼¤¤À¤³¦¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿Íè·î¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á¡ÊÇî»Î¤â°¦¤·¤¿¡ËÁÇ¿ô¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/
