Ê¿ÌîÊâÌ´¡¡´ñÀ×µ¯¤³¤·¤¿4ÅÙÌÜ¸ÞÎØ¤¬ÊÄËë¡Ö¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÁ°¤Ø¡Ä¡×
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÆü¡¡ÊÄ²ñ¼°¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¡¥Ù¥í¡¼¥Ê¸ÞÎØ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¤«¤éÌó140¥¥íÅì¤Î¥Ù¥í¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÏÅßµ¨Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë24¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¤â1998Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤ÈÊÂ¤Ó²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î17Æü¤ÎWÇÕÂè5Àï·è¾¡¤ÇÊ£¿ô²Õ½ê¤Î¹üÀÞ¤ª¤è¤ÓÂÇËÐ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìËþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤ÇÎ×¤ó¤ÀÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê27¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ËÄ¶¿ÍÅª²óÉü¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢É½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤º7°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢·è¾¡¤Ç¸«¤»¤¿´ñÀ×¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î¿ô¡¹¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Ê¿ÌîÊâÌ´¤Ï¡¢4ºÐ¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ò³«»Ï¡£15ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É³¦½é¥á¥À¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°²ó22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥³¡¼¥¯1440¤òÉð´ï¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼¥¯¼ïÌÜ¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¡£¡Öº£²ó¤Î·Ð¸³¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÁ°¿Ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£