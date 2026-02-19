¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¿ôÅªÍÍø¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¦¥ë¥Ö¥¹·âÇË¡ª¡¡³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¸åÈ¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡26»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö32¡×¤Î14°Ì¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áÌ©ÆüÄø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Àá¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥¦¥ë¥Ö¥¹¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¡¢MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤ÈMF¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤¬ÃæÈ×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢·Þ¤¨¤¿35Ê¬¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£CK¤Î¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ï¥¸¥ã¥ó¡¦¥ê¥¯¥Í¥ë¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ë¥É¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤ê¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ²½¡£¤½¤ì¤Ç¤âGK¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥»¡¼¥Ö¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢41Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¥¦¥ë¥Ö¥¹¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¦¥ë¥Ö¥¹¤ÏÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì¤Î¥¥Ã¥¯¤òGK¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¡£»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é¥Ò¥å¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤ê½Ð¾ì¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬Å¨¿Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢61Ê¬¤Ë¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼¤¬¤³¤Î»î¹ç2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¡¢Âà¾ì¤Ë¡£¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ï»Ä¤ê30Ê¬´Ö¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï90Ê¬¤ËÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¡£º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¡¢»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¡1¡Ý0¡¡¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡90Ê¬¡¡¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥²¥µ¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥²¥µ¥ó¤¬»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ëÀèÀ©ÅÀ¡ª
¤³¤ÎÅß²ÃÆþ¤Î #¥²¥µ¥ó ¤¬
¥Ë¥¢¤ò¥Ö¥ÁÈ´¤¥²¥Ã¥È¥´¡¼¥ë🎯
¤³¤ì¤¬°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê
¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç
ºÇ¹â¤Î¤´°§»¢👋
🏆 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá
⚔️ ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ v ¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó
📺 https://t.co/IzsEwnYuru pic.twitter.com/dzY5v8PqCN