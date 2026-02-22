J１より下というデータも――欧州カップ戦で全滅危機、オランダリーグのレベルは？ 近年は日本人が即効性のある補強ターゲットに
エールディビジ（オランダリーグ）の国際競争力が低下している。今季、欧州カップ戦（CL、EL、ECL）のリーグフェーズを突破したのはAZのみ。唯一残った頼みの綱も、ノア（アルメニアリーグ５位）と決勝トーナメント進出を争うプレーオフの第１レグを０−１で落とし、敗退の危機に瀕している。
CLでナポリ、リバプールに快勝したPSV、ELを低予算で戦い健闘したゴアヘッドの２チームだけが及第点（合格点ではない）。アヤックス、フェイエノールト、ユトレヒトは“失望”の２文字。リーグフェーズでも脆さを露呈したAZは、ここから驚異の盛り返しを示さない限り、やはり失望のカテゴリーに分類されることになる。
2016年から20年にかけて、エールディビジはUEFAリーグ係数ランキングで10位から14位の間に位置していた。しかし、アヤックスが16-17年シーズンのELで準優勝、18-19シーズンのCLでベスト４入りしたことが契機となって盛り返し、21年、22年と続けて７位。23年からは６位の座を保っていた。
ただ、今季の失態で26年はポルトガルに抜かれて７位に沈む。フェイエノールトが21-22シーズンのECL準優勝で稼いだポイントも今後、UEFAリーグ係数ランキングに加算されないことから、さらに苦しい立場に置かれるだろう。
ランキングを見る限り、「オランダリーグは５大リーグに継ぐポジションをポルトガル、ベルギーとともに形成している」という見方もできる。問題は、“果たして、この７位という数字がエールディビジのレベルを正しく現しているかどうか？”だ。
データ大手のOPTAが発表した各国リーグのランキングによると、エールディビジは19位と、J１より２位低いポジションにいると査定された。
オランダでも“エールディビジの現在地”を図ろうと、AZがイニシアティブを取ってハーバード大学の国際調査官、マシュー・アンドリューズ氏にリーグ分析を依頼した。これによると「欧州カップ戦に出るオランダのクラブは、他リーグと比較して７位のレベル」「オランダ１部リーグの中堅上位クラブは同８位のレベル」「オランダの中堅・下位クラブは同12位のレベル」「オランダ２部リーグのレベルはドイツ３部、フランス３部リーグより下のレベル」とカテゴライズされた。
もともとエールディビジはアヤックス、PSV、フェイエノールトによる“優勝持ち回りリーグ”で、他クラブとの差は広く知れ渡っていた。そんななか富の分配という点で、エールディビジはその他大勢が不公平を強いられており、以前より中堅以下のクラブの経営基盤・競技力が落ちていることが今回、指摘された。
UEFAリーグ係数ランキングで、エールディビジはトップ３とAZのポイントに頼っており、今季のようにアヤックス、フェイエノールトが未曾有の不振に陥ると、リーグ全体の順位が下がってしまう。
アンドリューズ氏は「他国リーグと比べてオランダリーグは意外性が少ない」と指摘する。今季エールディビジで不振に喘ぐフェイエノールトだが、それでも現在２位。アヤックスも４位だ。もちろん他国リーグにもメガクラブは存在するが、その下に位置するクラブへの投資は、オランダリーグの下位クラブより活発だ。
アルへメーン・ダッハブラット紙のシュルト・モッソー記者は「今まで長年、オランダでは『アヤックス、もしくはPSVが良ければ良いほど、オランダサッカーも良くなるんだ』と思われていた。それは考え違いであった。アンドリューズ氏の客観的な発表は、私たちの目を覚まさせてくれた」（抄訳）とコラムに記した。
ただ、こうしたランキングや調査では測れない価値が、現在のエールディビジにはある。それは世界最高峰に位置するプレミアリーグへの重要な選手供給源。プレミアリーグでプレーするオランダ人選手は21−22シーズンは13人だったが、今季は37人もプレーしている。現在、５大リーグでプレーしているオランダ人選手は約80人いるが、その半分がプレミアリーグ勢ということになる。
