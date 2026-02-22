この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「これがタワマン配達の現状です」と題した動画を公開。「タワマンの配達が結構絶望的なんですよね」と語り、タワーマンションへの配達業務における過酷な実情を明かした。



動画は、レクター氏がタワーマンション内のエレベーターホールで到着を待つ場面から始まる。30階以上ある高層マンションであっても、配達員などの業者が使用できる非常用エレベーターは「1基しかない」ことが多いという。映像内では、高層階からゆっくりと降りてくるエレベーターの階数表示を見つめながら、「これを待ってるのがね」とやるせない様子で語る。



撮影時は夜間であったため、レクター氏は「まだマシ」と説明する。これが日中であれば、引越し業者や他の作業員などの出入りが激しくなり、エレベーターの争奪戦や長時間の占有が発生するためだ。「ここで引越しの作業をしてたりとかってあるんで」と述べ、業者が重なる時間帯の配達がいかに困難であるかを示唆した。



レクター氏は「だからタワーマンションきついんですよね」と本音を漏らす。多くのタワーマンションにおいて、居住者用とは別に設けられた業務用動線が貧弱であるという構造的な問題を指摘しつつ、1基しかないエレベーターをただひたすらに待ち続ける配達員の「絶望」をリアルに伝えている。