ついに初実戦となった--2月からアリゾナ入りし、キャンプで調整を続けているドジャース・大谷翔平（31）。オープン戦の開幕戦となる2月21日（現地時間、以下同）のエンゼルス戦では1番DHで出場し、初打席でヒットを記録した。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】真美子さんの親友・アニサさんの投稿に映り込んだ「アリゾナの自宅」と「赤ちゃん遊具」

「3月からのWBC出場を控える大谷は、ここまで例年以上にハイペースな調整を続けてきました。シーズンでの二刀流出場を見据え、キャンプ地では駆け足で打者練習と投手練習の往復をするなど、慌ただしくも充実感溢れる様子を見せています」

そんななか、同僚投手であるランドン・ナックの婚約者、アニサ・エルリンダさんがInstagramに投稿した写真がファンの間で話題になっている。

「アニサさんが愛犬のコーギー『オリ』と、大谷の愛犬『デコピン』が一緒に遊ぶ2枚の最新ショットを18日に公開したんです。アニサさんは大谷がドジャースに移籍してからすぐ妻の真美子さん（29）と仲良くなった"親友"とも言える存在で、2人が談笑する場面や隣り合って写真に映る姿がたびたびみられていました。

アニサさんは2025年3月にもデコピンとオリが交流する写真をアップしていて、今回の投稿は約1年ぶりの"ツーショット"となりました」（前出・スポーツ紙記者）

大谷は現在、春季キャンプ参加のためにアリゾナに滞在中。メジャーのキャンプは日本プロ野球のそれと異なり、選手個人がそれぞれ住居を借りて過ごすスタイルだ。MLB関係者が語る。

「若手は多くの選手が共通で利用するホテルに泊まるケースもありますが、既婚の選手は毎年同じ住居を同じ時期に借りることがほとんどです。メジャーリーグの選手は家族との時間を大切にするため、多くの場合は妻や家族とともにキャンプ地で一定期間を過ごすことが多い。

大谷の場合、今年は真美子さんと長女、そして愛犬デコピンの家族みんなでアリゾナに借り上げた"自宅"に滞在しているとみられています。今回のアニサさんの投稿は、時期的にもアリゾナで撮影された一枚だったと見られます」

デコピンとオリが映った写真は、室内で撮影されたものだ。SNS上では、その背景に映り込んだアイテムについても注目が集まっている。MLB関係者が語る。

「木目調の床に、赤ちゃん用の遊具付きの椅子が置かれているんです。アニサさんにはまだ子供がいないため、大谷夫婦の娘さんが使っているものではないかと注目を集めています。知育にいいとされる様々な仕掛けがついた椅子で、教育熱心な真美子さんらしいチョイスだなと感じました。

昨年4月に生まれた大谷の娘さんですが、先日は大谷の脚の間に座って絵本を読み聞かせてもらっている写真がアップされるなど、順調に成長している様子がうかがえます。昨年、大谷の遠征時には真美子さんとともに『お留守番』が多かったですが、今年はいろんな遠征に同行するのかもしれませんね」

温暖なキャンプ地で親友たちと交流する--アリゾナで過ごす1か月弱は、大谷ファミリーにとってかけがえのない時間になりそうだ。