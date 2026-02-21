¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿Bluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó / ¤«¤Ä¤ä¡ÖÆé¾Æ¤¥«¥Ä¼ÑÄê¿©¡×¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¾å²¼º¸±¦²ÄÆ°¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤ÈBluetooth6.1ÂÐ±þ¤Ç²÷Å¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤È¹â²»¼Á¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ö400-BTTWS7¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¾å²¼50ÅÙ¡¦º¸±¦90ÅÙ¤Ë²ÄÆ°¤¹¤ë¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¡£¼ª¤Î·Á¤äÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÙ¤«¤¯Ä´À°¤Ç¤¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯µ¡¹½¤Ç¥«¥Á¥Ã¤È¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê»È¤¦¤È¤¤â¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»þ¤Î¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¯Æ°¤¯¤È¤¤â°ÂÄê´¶¤ò¥¡¼¥×¡£ÊÒ¼ªÌó9g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÁõÃå¤·¤Æ¤âÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤²÷Å¬¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î⼦²ñ¼Ò¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀì⾨Å¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤Ä¤ä¤Ï¡¢¹ñÆâ¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ë¤Æ¡ÖÆé¾Æ¤¥«¥Ä¼ÑÄê¿©¡×¡ÖÆé¾Æ¤É÷¥«¥ÄÐ§¡×¤ò2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¢£AI¤Ç¡ÖÃÇ¤ëÍ¦µ¤¡×¤È¡ÖÒôÓÍ¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹Ç½ÎÏ¡×¤òÍÜ¤¦¡ªÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡ß»ÍÛêÆí·Ù»¡½ð¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¼¡À¤ÂåËÉÈÈ·±Îý
ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¤Ï¡¢»ÍÛêÆí·Ù»¡½ð¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂçÅì»ÔÎ©¿¼Ìî¾®³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖÉÔ¿³¼ÔÂÐ±þ·±Îý¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢10·î¤ËÄù·ë¤·¤¿¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Âè3ÃÆ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ßÂÐºö¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î°ÂÁ´¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ³Ø³ØÀ¸¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖAI¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ß¡×¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½ËÉ»ßAI¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ËÂ³¤¯Âè»°ÃÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤âËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ä¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
¢£¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤Ë³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡¢¡º¤Î¤¦¤É¤ó¤Þ¤ÇÁ´Éô¤Î¤»¡ª¤«¤Ä¤ä¡ÖÆé¾Æ¤¥«¥Ä¼ÑÄê¿©¡×
¢£SwitchBot¤Î¸¶ÅÀ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿Ê²½¡ªÅÅÃÓ¸ò´¹ÉÔÍ×¤Î¡ÖSwitchBot ¥Ü¥Ã¥ÈCharge¡×
IoT¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖIoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹No.1¥Ö¥é¥ó¥É¡Ê¢¨2022Ç¯11·î ²ÈÅÅBizÄ´¤Ù¡Ë¡×¤ÎSWITCHBOT³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂè1¹æÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâÎß·×40Ëü¥æ¡¼¥¶¡¼¢¨¤Ë°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖSwitchBot ¥Ü¥Ã¥È¡×¤Î½¼ÅÅÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë¡ÖSwitchBot ¥Ü¥Ã¥ÈCharge¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£ ÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤¹¤ëÍøÊØÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö½¼ÅÅ¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤ØÂÐ±þ¡£¤è¤ê¥¨¥³¤Ç¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ê¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡¢¥Ü¥Ã¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥æ¡¼¥¶¡¼Áí¿ô¡Ë
¢£Æ°¤¤¤Æ¤âÍî¤Á¤Ê¤¤È´·²¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡ª¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿Bluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó
¢£Î¾ÏÓ¤ò»Ù¤¨¤ÆÈèÏ«¤ò·Ú¸º¡ª¥¯¥é¥ó¥×¼°¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤ò»Ù¤¨¤ÆÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥é¥ó¥×¼°¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È¡Ö100-TOK008BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼èÉÕ¤±¹©¶ñ¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤â¼è¤ê³°¤·¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¤¬Â¿¤¤¿¦¾ì¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹´Ä¶¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£Éª¤ò¼«Á³¤ËÃÖ¤±¤ë°ÌÃÖ¤Ë»Ù¤¨¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ª¤äÉª¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁàºî»þ¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»ÑÀª¤òÍÞ¤¨¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Æ¤ë¡£
¢£AI¤Ç¡ÖÃÇ¤ëÍ¦µ¤¡×¤È¡ÖÒôÓÍ¤ËÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹Ç½ÎÏ¡×¤òÍÜ¤¦¡ªÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡ß»ÍÛêÆí·Ù»¡½ð¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¼¡À¤ÂåËÉÈÈ·±Îý
¢£¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¤Ë³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡¢¡º¤Î¤¦¤É¤ó¤Þ¤ÇÁ´Éô¤Î¤»¡ª¤«¤Ä¤ä¡ÖÆé¾Æ¤¥«¥Ä¼ÑÄê¿©¡×
¢£SwitchBot¤Î¸¶ÅÀ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿Ê²½¡ªÅÅÃÓ¸ò´¹ÉÔÍ×¤Î¡ÖSwitchBot ¥Ü¥Ã¥ÈCharge¡×
¢£Æ°¤¤¤Æ¤âÍî¤Á¤Ê¤¤È´·²¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡ª¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿Bluetooth¥¤¥ä¥Û¥ó
¢£Î¾ÏÓ¤ò»Ù¤¨¤ÆÈèÏ«¤ò·Ú¸º¡ª¥¯¥é¥ó¥×¼°¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È
