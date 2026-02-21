¡Ö¥¥ì¤Æ¤ë¤Ê¡×º´Ìî³¤½®¡¢¡È¿À¥¿¥Ã¥Á¡É¤Ç2¿ÍÃÖ¤µî¤ê¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤À¤í¡×Ä¶Â®¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¢ªÌ©½¸ÃÏÂÓ¤ò¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 1¡Ý1 ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢¡È¿À¥¿¥Ã¥Á¡É¤Ç2¿ÍÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë½Ö´Ö
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£²ÚÎï¤Ê¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¡¢¥Ä¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç°ìµ¤¤Ë¶ÉÌÌ¤òÊÑ¤¨¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«Ëë¤«¤éÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ëº´Ìî¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤òÀ¸¤«¤·¤¿µåºÝ¤Î¹¶ËÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ô¤¤ÆÉ¤ß¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤Ê¤É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿45Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤Çº´Ìî¤¬µ±¤¤òÊü¤Ä¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ÎMF¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ô¥£¥¨¥¤¥é¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆÁ°Êý¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¡£¤³¤³¤ËMF¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¤¬ÁÇÁá¤¯¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬°î¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ïº´Ìî¤¬°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ²ó¼ý¡£DF¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥«¥Ñ¥ë¥É¤ËÁ°Êý¤òºÉ¤¬¤ì¡¢¸åÊý¤«¤é¤ÏMF¥ß¥í¡¦¥ß¥å¥Ï¥¤¥à¤¬¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÍè¤¿¤¿¤á°Ï¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤Ï±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥Ñ¥ë¥É¤ÎµÕ¤ò¤Ä¤¡¢±¦Â¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤³¤ÎÌ©½¸¤ò°ìµ¤¤ËÂÇÇË¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏSNS¾å¤Ç¡Öº´Ìî¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥ê¡¼¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥¥ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÃ¥¤¨¤Æ±¿¤Ù¤ë¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç»þ´Öºî¤ì¤ë¤Î¥Þ¥¸¥¹¥´¤¤¡×¡Ö¶¯¤µ¤ÈÂ®¤µ¤ÈÁ°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿±¿Æ°ÎÌ¡×¤ÈÂçÀä»¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï¡¢64Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¡¢1¡¼1¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë¡£º´Ìî¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë