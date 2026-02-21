Ëí¥«¥Ð¡¼¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÀöÂõ¤¹¤ë¡©¡¡È©¹Ó¤ì¤Î¸¶°ø¡ÈNG½¬´·¡É¤È¤Ï¡Ú1000¿ÍÄ´ºº¡Û
¡¡°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÉ÷ÎÓ²ñ¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþÍÆÈéÉæ²Ê¡Ö¥ê¥¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÃËÀ¤Ï¥á¥ó¥º¥ê¥¼¡Ë¡×¤¬¡¢¡ÖÈ©¤ÎÇº¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¤ä¤Ð¡Ä»ä¡¢Ëí¥«¥Ð¡¼Àö¤ï¤Ê¤¹¤®¡Ä¡©¡¡¡ÖÈ©¤ÎÇº¤ß¡×1000¿ÍÄ´ºº¡ÊÃË½÷ÊÌ¡¦Ç¯ÎðÊÌ¡Ë·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡ª
Ëí¥«¥Ð¡¼¤¬¡ÖÈ©Çº¤ß¡×¤ò¾·¤¯¡©
¡¡Ä´ºº¤Ï2·î2¡Á8Æü¡¢¡ÖÈ©Çº¤ß¡×¤¬¤¢¤ë10¡Á50Âå¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£
¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©Çº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡ÖÌÓ·ê¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡ÖÌÓ·ê¡×¤¬34¡ó¡¢¡Ö´¥Áç¡×¤¬32.6¡ó¡¢¡Ö¥Ë¥¥Ó¡×¤¬28.2¡ó¡¢¡Ö¥·¥ß¡×¤¬27.4¡ó¡¢¡Ö¥Ë¥¥ÓÀ×¡×¤¬25.6¡ó¡£½÷À¤Ç¤Ï¡ÖÌÓ·ê¡×¤¬51.4¡ó¡¢¡Ö¥·¥ß¡×¤¬46.4¡ó¡¢¡Ö´¥Áç¡×¤¬36.2¡ó¡¢¡Ö¥Ë¥¥ÓÀ×¡×¤¬31.0¡ó¡¢¡Ö¥Ë¥¥Ó¡×¤¬29.6¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀÖ´äÍ¥ÈÞ°å»Õ¤Ï¡¢¡ÖÈ©Çº¤ß¡×¤ò¾·¤¯¡ÈNG½¬´·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥¥Ó¤äÈ©¹Ó¤ì¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡ÖËí¥«¥Ð¡¼¡×¤òµó¤²¡¢¡ÖËí¥«¥Ð¡¼¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÈé»é¡¦´À¡¦¥Û¥³¥ê¡¦»¨¶Ý¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¥Ë¥¥Ó¤äÈ©¹Ó¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿²¤ëÁ°¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¤ÇÌýÊ¬¤òÉÕ¤±²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬Ëí¤ËÉÕÃå¤·»¨¶Ý¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤êÈ©¹Ó¤ì¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤Êý¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±Ä´ºº¤Ç¡ÖËí¥«¥Ð¡¼¤ÎÀöÂõÉÑÅÙ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡Ö1½µ´Ö¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö1½µ´Ö¡×¤¬33.4¡ó¡¢¡Ö1¥«·î¡×¤¬16.2¡ó¡¢¡Ö2¡Á3Æü¡×¤¬15.8¡ó¡¢¡Ö2½µ´Ö¡×¤¬14.4¡ó¡¢¡Ö1¥«·î°Ê¾å¡×¤¬13.2¡ó¡¢¡ÖËèÆü¡×¤¬7.0¡ó¡£½÷À¤Ï¡Ö1½µ´Ö¡×¤¬36.6¡ó¡¢¡Ö2¡Á3Æü¡×¤¬15.2¡ó¡¢¡Ö1¥«·î°Ê¾å¡×¤¬14.8¡ó¡¢¡Ö1¥«·î¡×¤¬14.2¡ó¡¢¡ÖËèÆü¡×¤¬8.4¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ´ä°å»Õ¤Ï¡ÖËí¥«¥Ð¡¼¤Ï¤Ç¤¤ì¤ÐËèÆüÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï½µ¤Ë1¡Á2²ó¤Ï¸ò´¹¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£