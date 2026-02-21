AI¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤º¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤È¤Ï¡©
ChatGPT¤äGemini¤È¤¤¤Ã¤¿À¸À®AI¤ÏÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤äÆü¾ï¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤ê²ò·èË¡¤òÃµ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¡¢¤Þ¤º¤ÏAI¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢AI¤ËÍê¤ê²á¤®¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç»×¹Í¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤¬¿ê¤¨¤¿¡Öcognitive atrophy(Ç§ÃÎ°à½Ì)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥´¡¼¥ë¥¦¥§¥¤Âç³Ø¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥Î¥¨¥ë¡¦¥¥ã¥í¥ë»á¤¬¡¢AI¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤¹¤®¤º¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://theconversation.com/is-ai-hurting-your-ability-to-think-how-to-reclaim-your-brain-272834
2025Ç¯11·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éFC(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)ÂÐ¥Þ¥Ã¥«¥Ó¡¦¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥ÖFC(¥¤¥¹¥é¥¨¥ë)¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÆþ¾ì¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·èÄê¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥º·Ù»¡¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¸µ¤Ë¡¢¡Ö²áµî¤Î·Ð°Þ¤«¤é°ÂÁ´¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤ÏMicrosoft Copilot¤¬À¸À®¤·¤¿¡Ö²Í¶õ¤Î»î¹ç¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥º·Ù»¡¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥®¥ë¥Õ¥©¡¼¥É½ðÄ¹¤¬¼¿¦¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸À®AI¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È¤Ç·±Îý¤µ¤ì¤¿¸À¸ì¤Î·×»»µ¡¤Ë²á¤®¤º¡¢²¿¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¸«¤¨¤ëÊ¸¾Ï¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÀ¸À®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥º·Ù»¡¤ÏÄ´ºº¤äÊ¬ÀÏ¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¤ËAI¤ò»È¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Î¢ÉÕ¤±¤ò¼è¤ë¤Î¤òÂÕ¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥º·Ù»¡¤Î»öÎã¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Æ±ÍÍ¤Ë»×¹Í¤òAI¤Ë¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï»ØÅ¦¡£AI¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤»×¹Í¡¦µ½Ò¡¦ÁÏÂ¤¡¦Ê¬ÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤òÂåÂØ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¥ë¤Ï»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ºÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ°à½Ì¤Ë´Ù¤ë¿Í¡¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
AI¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ò¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÂÕÂÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¸ì¤ë¿Í¤ÏÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÍøÍÑ¤Ïºî¶ÈÉé²Ù¤ÎÁý²Ã¤È»þ´ÖÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÀè±ä¤Ð¤·¤äµ²±ÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ÎÄã²¼¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤Î¸í¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬ÈãÈ½Åª»×¹Í¤äÁÏÂ¤À¡¢ÎÑÍýÅª°Õ»×·èÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÏÅ¬ÅÙ¤ËAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÇ§ÃÎ°à½Ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¹¥¯¤Î½é´üÃÊ³¬¤ÇÌ¤´°À®¤Ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Îã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êºî¶È¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î²ò·èºö¤òÃµ¤¹¾ì¹ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ä¥á¥âÄ¢¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤ÎÎ¢¤Ê¤É¤Ë»¨Á³¤È¤·¤¿´ØÏ¢»ö¹à¤ò½ñ¤½Ð¤·¡¢ÌäÂêÅÀ¤ÎÇÄ°®¤äÌÏµ¼Åª¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤ËÍê¤ê²á¤®¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦²áÄø¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖAI¤Ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÁ÷¤ê¡¢AI¤¬ÊÖ¤·¤¿Åú¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¹¥¯¤ÇAI¥Ä¡¼¥ë¤Ë½ÐÈ¯ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈËÜÇ½Åª¤Ëµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢»×¹Í¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»×¹Í¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ï¹½Â¤¤äÏÀÍý¡¢¿·¤·¤¤»É·ãÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦½ÅÏ«Æ¯¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ°à½Ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÌ¤ÎÃû¸õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎïçÃÍ(¤¤¤¤Á)¤ÎÄã²¼¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿60ÉÃ¤Û¤É¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡ÖAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Û£Ëæ¤µ¤ä¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂÑÀ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤¿Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ¯»¶Åª»×¹Í¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î²ò·èºö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎïçÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤¬À¸À®¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÂÅÅöÀ¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢AI¸¡º÷¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬°Õ»×·èÄê¼Ô¤«¤é¾µÇ§¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤Ã¤È°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤Î¼õÆ°Åª¤ÊËµ´Ñ¼Ô¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃû¸õ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ËÍê¤ê²á¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ°à½Ì¤ÈÀï¤¦¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤Æ°Õ»×·èÄê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤äÉÔ³Î¼ÂÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖËà»¤¡×¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤¿¤È¤¨´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â»×¹Í¤Î¥×¥í¥»¥¹¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ò¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥í¥ë»á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖAI¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤¹¤®¤º»×¹Í¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¡×¤¬°Ê²¼¤Î4¤Ä¡£
¢¡1¡§30Ê¬¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë
²¿¤«¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Ë¤¹¤°AI¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò³«¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º30Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò·è¤·¤¿¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀøºßÅª¤Ê²ò·èºö¡¦¥ê¥¹¥¯¡¦´Ø·¸¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤ò½ñ¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤äÎÑÍýÅª¥ê¥¹¥¯¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤ò¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ë¤è¤ê¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡2¡§²ûµ¿Åª¤Ë¤Ê¤ë
AI¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥ß¥¹¤ä¸¸³Ð(¥Ï¥ë¥·¥Í¡¼¥·¥ç¥ó)¤¬ÉÕ¤Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤Î½ÐÎÏ¤ò²¿¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¡¢AI¤ò¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¸¸³Ð¤òµ¯¤³¤¹¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤Æ±Î½¡×¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢»þ¤Ë¤ÏAI¤Î½ÐÎÏ¤«¤é¥ß¥¹¤äÏÀÍýÅª¸í¤ê¤òÃµ¤·¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¥â¡¼¥É¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼·óÊÔ½¸¼Ô¥â¡¼¥É¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢ÈãÈ½Åª»×¹ÍÎÏ¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡3¡§¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÎ°è¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»Å»ö¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥³¥¢¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ó¡¢AI¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤º¤Ë¤½¤ì¤ò´°Î»¤µ¤»¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËAI¤¬´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤»×¹Í¤ÎÎÎ°è¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£»¨¤Ç½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇ¾¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼«¿®¤¬¼è¤êÌá¤»¤¿¤é¡¢¼¡Âè¤ËAI¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡4¡§AI¤ò»È¤¦½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë
¥¥ã¥í¥ë»á¤ÏAI¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¡Ö½¬´·¤Î¸«ÊÖ¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¬´·¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê½¬´·¤òÄ¹´üÅª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢·ò¹¯¤ä¹¬Ê¡´¶¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´üÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£AI¥Ä¡¼¥ë¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹´üÅª¤ËÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»Å»ö¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥í¥ë»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤Ë¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤·¤¿¥¹¥¥ë¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¿·¤¿¤ÊÇ½ÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£