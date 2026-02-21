¡ÈÉ×¡É¤Î½Ð±é±Ç²è¤¬»£±ÆÃæ»ß¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä¡¡¡ÈºÊ¡É¹õÅç·ëºÚ¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÂç»Å»ö ¡×
¡¡¤½¤í¤Ã¤Æ½çÄ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬É×ÉØ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥Æ±»Î¤ÎÉ×ºÊ¡¢µÜÂôÉ¹µû¡Ê¤Ò¤ª¡¦31¡Ë¤È¹õÅç·ëºÚ¡Ê28¡Ë¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£É×¤Î»Å»ö¤¬¥Ý¥·¥ã¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¹¬ÉÔ¹¬¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿Æó¿Í¤Î¶á¶·¤Ï¡©
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡Ä¡¡¹õÅç·ëºÚ¤Î¡ÖÉ×¡×¤¬Ì¥¤»¤¿¡ÈÂçÃÀ¡É¥·¥ç¥Ã¥È
½ÅÍ×¤ÊÌò
¡¡µÜÂô¤Ï·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¤Ï¡ÖÅç±´¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE BOOM¡×¤ÎµÜÂôÏÂ»Ë¡Ê60¡Ë¡£Êì¤ÏÆüÊÆ¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¸÷²¬¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ê60¡Ë¤À¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ÖñÙ¤·³¨¤Î²ç¡×¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¿·¿Í¾®Àâ²È¤ò±é¤¸¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Ö½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤Î¹çºî±Ç²è¡ØClinch¡Ù¤Î»£±Æ¤¬¡¢3·î¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤òÌÜÁ°¤ËÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡£
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼ç±é¤ÏÂæÏÑ¤Î¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¡¢¥·¥å¡¼¡¦¥°¥¡¥ó¥Ï¥ó¡Ê35¡Ë¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ªÁÏÀ®´ü¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò»£¤Ã¤¿ÉðÀµÀ²»á¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÂæÏÑ¥í¥±¤¬·×²è¤µ¤ì¡¢µÜÂô¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»£±ÆÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¡£ÂæÏÑÂ¦¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é¤Ë¤é¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡¡ÂæÏÑÂ¦¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢
¡Ö¼ç±é¤Î¥·¥å¡¼»á¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤ÈÊÀ¼Ò¤Ï¡¢µÓËÜ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î½¤Àµ¤òÆüËÜÂ¦¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´ð½à¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¤¤Ã¤¿¤óÃæ»ß¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüÃæÂÐÎ©¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î½à¼çÌò
¡¡¤â¤Ï¤ä¡ÖClinch¡×¤ÎÀ½ºîºÆ³«¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢µÜÂô¤ÏÉÏË³¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢ºÊ¤Î¹õÅç¤Ë¤ÏÂç»Å»ö¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¡¼¶É¼Ò°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÏ¢¥É¥é¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Þ¤Ç¤ÏÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÆ±¥¯¡¼¥ë¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¼çÌò¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¡£·ë²Ì¡¢ÇÈÎÜ¤ÎÁêËÀ·º»öÌò¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤¬¡ØÌ¤²ò·è¤Î½÷¡Ù¤Î¼ç±é¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹õÅç¤Ï¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Î¥Ð¥Ç¥£Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î½à¼çÌòÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¹õÅç¤Ï22Ç¯¡¢¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¢²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤À¤¬¡¢µÓËÜ¤ËÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ±ºî¤ÏÉÔÉ¾¤òÇã¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Î¾ì¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯25Ç¯10·î´ü¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¡Ê60¡Ë¼ç±é¤Î¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤âÆ±»þ´ü¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿µÜÂô¤È¹õÅç¡£ÀÒ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¡È»ö¼Âº§¡É¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍÌ¾¤À¤¬¡¢
¡ÖÌ¾»ú¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹õÅç¤Î°Õ»Ö¤Ç¡¢µÜÂô¤âÆ±ÍÍ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æó¿Í¤Ï³Æ¡¹¤¬¼«Î©¤·¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤¹¤ë´Ø·¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ËºÝ¤·¤Æ³«¤«¤ì¤¿ºòÇ¯10·î¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¹õÅç¤¬1ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¡£µÜÂô¤Ï¡ØClinch¡Ù¤Î»£±Æ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº£Ç¯¡¢Â¿¾¯¤ÏÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤è¤ê°é»ù¤ËÎå¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯2·î19Æü¹æ ·ÇºÜ