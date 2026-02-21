ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡¢Æ±´ü¡õ¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³Ú¤·¤ó¤À¥«¥é¥ª¥±´ë²è¤ò²óÁÛ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
2·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ØSCHOOL OF LOCK¡ª¡ÙÆâ¤Î¡ØÇµÌÚºäLOCKS¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¡¦²ì´îÍÚ¹á¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÇµÌÚºä46¤ÎÄê³ÛÀ©Æ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Î¤®Æ°²è¡×¤Î´ë²è¤Ë¤Æ¡¢Æ±´ü¤Î¼ÆÅÄÍ®ºÚ¡¢¸åÇÚ¤Î°æ¾åÏÂ¡¢¿û¸¶ºé·î¤È°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ì´î¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¥«¥é¥ª¥±¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÆÅÄÍ®ºÚ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¡ÖÂç¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²¿¿Í¤«¤Ç¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½³ØÀ¸¤Îº¢¤È¤«¤Í¡¢4¡Á5¿Í¤°¤é¤¤¤Ç¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢²¿¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤¹¤´¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡È¤³¤Î¶Ê¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¤³¤ì²Î¤Ã¤Æ¤Æ¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡©¡É¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡ÈÎ®¹Ô¤ê¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È¤«¡¢¶±¤¨¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¥«¥é¥ª¥±¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤«¤é¡¢²Î¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ´°÷¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÎÀ¼¤¬Ä°¤±¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î4¿Í¤Ï¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯4¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤»Ò¤Î¥«¥é¥ª¥±¤È¤«¤âÂ¿Ê¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥ì¥¢¤À¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£