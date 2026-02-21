¸þ°æÍý¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÈÎä¤¿¤¤¿Í¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡¡¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤ÇÄ©¤ó¤ÀÁ¡ºÙ¤ÊÌòºî¤ê
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9ÏÈ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ç¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¤Î²¸¿Í¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¡¦ÃæÅÄ·¼²ð¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¸þ°æÍý¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤ÏÉÂ±¡·Ð±Ä¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¾åÁØÉô¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÌò¤É¤³¤í¤À¡£¸Ð²»ÇÈ¤«¤é¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅÄ¤Ï²¿¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸þ°æ¤Ë¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌòºî¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¶¶ËÜ¤äµÜÀ¤Î°Ìï¤é¶¦±é¼Ô¤È¤Î¸½¾ì¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤¢¤ê¡Û
¢£¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ï¡È¤É¤Á¤é¤âÀµ¤·¤¤Êª¸ì¡É
――¡Ø¥µ¥Þー¥ì¥¹¥¥åー～Å·¶õ¤Î¿ÇÎÅ½ê～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥éIV AIÀïÁè¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸þ°æ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸þ°æÍý¡Ê°Ê²¼¡¢¸þ°æ¡Ë¡§¥ª¥Ú¥·ー¥ó¤ò¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯²è´üÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤»¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ë³ÐÅª¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¡¢¤à¤·¤íÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Ã±¤Ë¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤ÇÇ÷ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¹©É×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¥ª¥Ú¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÇ÷´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤»Êý¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÂæËÜ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¸þ°æ¡§ÂæËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó´ÆÆÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò´Ñ¤Æ½é¤á¤ÆºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î´°À®·Á¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――Êª¸ì¤â½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿¼ê±þ¤¨¤ä¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸þ°æ¡§ºÇ½é¤Ï¸Ð²»ÇÈ¤ÈÃæÅÄ¡¢¤½¤ì¤«¤éÉÂ±¡Â¦¤È¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤À¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Î¼Ê¿¤µ¤ó±é¤¸¤ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÂë»³¤ÏÄù¤áÉÕ¤±¤ëÂ¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÂ±¡·Ð±Ä¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÀµÏÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÃ±½ã¤ÊÁ±°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤âÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤â¤½¤³¤Ï¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°Ìò¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÃæÅÄ¤ÏÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç½ù¡¹¤ËÆâÌÌ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¸þ°æ¡§Âè9ÏÃ°Ê¹ß¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÅÄ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤ä¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¡¢¸Ð²»ÇÈ¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¿ÍÊª¤È¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÍÉ¤é¤®¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âè10ÏÃ¡¢11ÏÃ¤Ç1¤Ä¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÂè1ÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÉúÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
――ÃæÅÄ·¼²ð¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò°ì´Ó¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¼´¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸þ°æ¡§Âè1ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿²áµî¥Ñー¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÃæÅÄ¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ð²»ÇÈ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óÈà¤Ê¤ê¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é²áµî¤È¸½ºß¤Ï¡¢´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤ÜÊÌ¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤ÎÂè1°õ¾Ý¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¯¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤¿Îä¤¿¤µ¤äµ÷Î¥´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¡ÖÎä¤¿¤¤¿Í¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÃæÅÄ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀª¤¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥Þ¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
――ºÂÄ¹¡¦¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¥·ー¥ó¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸þ°æ¡§ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢µÓËÜ¤Îº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤È¤â´Ø·¸À¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£Åö¤Æ½ñ¤¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ð²»ÇÈ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤äÎ©¾ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥Þ¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――»£±Æ°Ê³°¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸þ°æ¡§²¿ÅÙ¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¿ôÌ¾¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é²óÊüÁ÷¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ä¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ò¤â¤¿¤·¤Ê¤àÊý¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ð²»ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½¾ì¤Ç¤â¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
――¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤äÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸þ°æ¡§¤½¤ì¤³¤½¡¢¸Ð²»ÇÈ¤ÈµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó±é¤¸¤ëÄ¬¸ÞÏº¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÉÁ¼Ì¤ÏÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÜÌÄ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£Ä¬¸ÞÏº¤â¡¢¤«¤Ê¤êÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¿Í¾ðÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Â¸ºß¤¬1¿Í¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤¬ÏÂ¤é¤°¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥Ú¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶ÛÇ÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥ëー¥à¤Î¶õµ¤¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¸Ð²»ÇÈ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä½À¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£²ó¤Î¸½¾ì¤ÇÆÃ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¦±é¼Ô¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¸þ°æ¡§¶¦±é¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¼«Á³¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤µ¤Ã¤¤Î»£±Æ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÈµÜÀ¤Î°Ìï¤¯¤ó¡¢ÇÏ¾ìÅ°¤¯¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¶Ú¥È¥ì¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¹½ËÜ³ÊÅª¤ÊÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î3¿Í¤Ï¶Ú¥È¥ìÃç´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï²£¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
――µÜÀ¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¸½¾ì¤Ç1ÈÖ¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ëÊý¡×¤È¤·¤Æ¸þ°æ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¸þ°æ¡§µÜÀ¤¤¯¤ó¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ¡Ù¤Î¤È¤¤è¤ê¤Ïº£²ó¤Î¤Û¤¦¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¸½¾ì¤Ï¶¦±é¼Ô¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÆ±À¤Âå¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢µÜÀ¤¤¯¤ó¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢µÜÀ¤¤¯¤ó¤³¤½¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¸½ºß¤Ï¡Ø¥Þ¥È¥ê¤È¶¸¸¤¡Ù¡ÊMBS¡¿TBS¡Ë¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤Ç¡¢7·î¤«¤é¤ÏÉñÂæ¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ë»¤ÊÃæ¤Ç¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸þ°æ¡§¤¦ー¤ó¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤Ï¡¢1»þ´Ö¼å¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤ò¤Õ¤é¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£±ó½Ð¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――µÜÀ¤¤µ¤ó¤â¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¸þ°æ¡§¤¢¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊÊ¸¡áº´Æ£¥¢ー¥·¥ã¥Þ¥ê¥¢¡Ë