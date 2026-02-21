¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡íWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼ÅöÍîÀþ¾å¤Î16¿Í¡íÁí¥Á¥§¥Ã¥¯!!!¡¡¡íÆîÌîÏÈ¡í¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï27ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¡©
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚÍ£¿Í¡£¡Öº£µ¨¤Î¥É¥¤¥Ä°ÜÀÒÁÈ¤Ç¤Ï°ì¡¢Æó¤òÁè¤¦³èÌöÅÙ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÍÎÏÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¤¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆßõÎõ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£"ºÇ½ªÁª¹Í"¤È¤Ê¤ë3·î¤Î²¤½£±óÀ¬¤òÁ°¤Ë¡¢º£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅöÍîÀþ¾å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÁí¤¶¤é¤¤¡ª¡¡¡öÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2·î12Æü»þÅÀ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃíÌÜ¤ÎWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤¿¤Á
¡Ú¸°¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£"ÆîÌîÏÈ"¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë!?¡Û
6·î³«Ëë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Þ¤Ç¤¢¤È4¥õ·î¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·îËö¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤Î2Ï¢Àï¤ËÄ©¤à¡£
ËÜÂç²ñÄ¾Á°¤Î5·î¤Ë¤â¿ÆÁ±»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿·ÀïÎÏ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢ÅöÍîÀþ¾å¤ÎÁª¼ê¤Î¸«¶Ë¤á¤Ï¤³¤Î3·î¥·¥ê¡¼¥º¤¬"ºÇ½ªÁª¹Í"¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÎWÇÕ¤Ç¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ³°¤¹¤Î¤¬¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡£Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤â¾ïÏ¢ÁÈ¤ÎÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢¸¶¸ý¸µµ¤¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼èºà¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ß¥à¥é¥æ¥¦¥¹¥±»á¤À¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½Å»ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Î²ù¤·¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¡Ê¤½¤¦¤¤¡Ë¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢²¾¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼¡¤Î»î¹ç¤Ë4¡¢5¿Í¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç¡ØÍ¥¾¡¡Ù¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄºÅÀ¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤È²¿¤è¤ê¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î»ëÅÀ¤â´Þ¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¹¶·â¿Ø¤«¤éÂåÉ½Æþ¤ê¤òÁè¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¶á¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇºÇÂ¿½Ð¾ì¡õºÇÂ¿¥´¡¼¥ë¤ÎÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤¬Ç¯Ëö¤Ëº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤òÃÇÎö¤·¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÆîÌîÏÈ¡×¤ËÃ¯¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¤æ¤¤¤È¡Ë¤À¡£
¡Öº£µ¨¤Î¥É¥¤¥Ä°ÜÀÒÁÈ¤Ç¤Ï°ì¡¢Æó¤òÁè¤¦³èÌöÅÙ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆîÌî¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤â¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤¬¥°¥ó¤È¿¤Ó¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Àï½ÑÊ¬ÀÏ´±¤È¤·¤ÆYouTube¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¼«¿È¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥ª¡¦¥¶¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥ª¥¶¡Ë»á¤âÎëÌÚ¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡ÖFW¤ÈMF¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥·¥ã¥É¡¼¤Ï¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç·ãÀï¶è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬¡Ø¶¦ÍÎÏ¡Ù¤È¸Æ¤Ö¡¢¼þ¤ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤µ¤»¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¤Û¤«¤Ë¤Ï21ºÐ¤ÎËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤âÃíÌÜ¤Î°ïºà¤À¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÆîÌî¡×¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¤ÎËÌÌî¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È1·î¤ËÎý½¬»î¹ç¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È1·î¤ËÎý½¬»î¹ç¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ËÌÌî¤Ç¤·¤¿¡£Å¬Àµ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â0¥È¥Ã¥×¤ÇºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼éÈ÷¶¯ÅÙ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤â¡Ø¥Ý¥¹¥ÈÆîÌî¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆ±¤¸ÎÏ¤Ê¤é¼ã¤¤Áª¼ê¤òÁª¤Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¤½¤Î¤Û¤«¡¢²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëFW¿Ø¤ÎÆ°¸þ¤â¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¼ã¤¤ÎÏ¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢1·î¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÎNEC¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿20ºÐ¤Î±ö³·ò¿Í¤â´üÂÔ¤Î²÷Â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£
º£Åß¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿±ö³¡£¡Ö2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç11¥´¡¼¥ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¹ñÆâ¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¥´¡¼¥ëµÏ¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¡Ö±ö³¤Ï2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¡Êºòµ¨¸åÈ¾Àï¤Èº£µ¨Á°È¾Àï¤Î¹ç»»¡Ë¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç11¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¹ñÆâ¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¥´¡¼¥ëµÏ¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ÜÀÒ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Û¤¦¤¬ÍøÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤ÇÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤¿¾ì¹ç¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
Æ±¤¸¤¯20ºÐ¤Î¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤Ï¸½ºß¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯1°Ì¥¿¥¤¤È¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¸½ºß¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯1°Ì¥¿¥¤¤Î¸åÆ£¡£¡Ö191Ñ¤È¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢Ï¢Â³¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¸¥¿ÈÀ¤â¤¢¤ë¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¡Ö¸åÆ£¤Ï191Ñ¤È¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢Ï¢Â³¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¸¥¿ÈÀ¤â¤¢¤ë¡£Æ°¤½Ð¤·¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£FW¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¤¢¤ä¤»¡¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë°Ê³°¤Î¶¥Áè¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ï¤º¡£2¡¢3ÈÖ¼ê¤ò¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë¤äÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤ÈÁè¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¥ß¥à¥é»á¤âFW¿Ø¤Î¶¥Áè¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾®Àî¤Ï¥¯¥í¥¹¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÂåÉ½¤Ç°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¯¡¢¾åÅÄ¤â»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¡£¸åÆ£¤Ï2¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¡ØÆîÌîÏÈ¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£Ä®Ìî¤Ïº£µ¨¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤¬¿¤Ó¤º¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤ËÃ¯¤è¤ê¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¤¿¤±¤Õ¤µ¡¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤â¤Ç¤¤ë¡£»ä¤ÏÂåÉ½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú·ãÀïÉ¬»ê¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¡õ¥Ü¥é¥ó¥ÁÁè¤¤¡Û
Â³¤¤¤ÆÃæÈ×¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÎ¾Íã¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÆ²°Â¤È°ËÅì½ãÌé¡Ê¥²¥ó¥¯¡Ë¤ÏÅö³Î......¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤â"¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌäÂê"¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ËÅì¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¿û¸¶Í³Àª¡Ê¤æ¤¤Ê¤ê¡¿¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£º£µ¨¤Ï¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¾å¤Ë¡¢¤â¤È¤â¤ÈÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¥É¥¤¥Ä1Ç¯ÌÜ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¿û¸¶¡£¡ÖÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
º£Åß¡¢±Ñ¹ñ2Éô¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿Ê¿²Ï¡£¡Ö¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬´ð½à¤È¤·¤Æµá¤á¤ëÏ¢Â³¤Ç¤Î¼éÈ÷¤â¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¤³¤ÎÅß¡¢±Ñ¹ñ2Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Æâ¤Ç¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ê¿²ÏÍª¡Ê¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤âÃíÌÜ³ô¤À¡£
¡ÖÊ¿²Ï¤Ï±¦¤Ç¤âº¸¤Ç¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬´ð½à¤È¤·¤Æµá¤á¤ëÏ¢Â³¤Ç¤Î¼éÈ÷¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤ì¤ë¡£²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»°ãø¤äÃæÂ¼¤Ëº£¸å¥±¥¬¤Ê¤ÉÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢º£¤«¤é¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¥¦¥¤¥ó¥°°Ê¾å¤Ë·ãÀï¶è¤Ê¤Î¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤¬¡¢¸Î¾ã¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£Ä¹¤é¤¯ÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤ÇÌó1Ç¯ÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤â2·î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ëº¸Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤ÇËÜÂç²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢¼ã¼ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤è¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÆÍ¤¾å¤²¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·è¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£µ¨¡¢É¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¡Ê¤¸¤ç¤¨¤ë¡Ë¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤Èº´Ìî¹ÒÂç¡ÊNEC¡Ë¤À¡£
¥Á¡¼¥à¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤ÎÆ£ÅÄ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Îº£µ¨¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
º´Ìî³¤½®¤ÎÄï¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡£¡Ö¹¶¼é¤Ç¾Ã¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢10Ê¬»î¹ç¤ò¸«¤ì¤Ðº´Ìî¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤À¤Èµ¤¤Å¤±¤ë¤Û¤É¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¡ÖÆ£ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¿ô¤¬º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¿ô¤¬¥ê¡¼¥°1°Ì¤È¤¤¤¦¼éÈ÷¤Ç¤Î³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¶·â»þ¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¥°Åª¤Ê»Å»ö¤âÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Îº£µ¨¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¥ì¥ª¥¶»á¤Ïº´Ìî³¤½®¤ÎÄï¡¢22ºÐ¤Îº´Ìî¹ÒÂç¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Ö1ÂÐ1¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ë¶¯¤¯¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤â½Ð¤»¤ë¡£¹¶¼é¤Ç¾Ã¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢10Ê¬»î¹ç¤ò¸«¤ì¤Ðº´Ìî¹ÒÂç¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤À¤Èµ¤¤Å¤±¤ë¤Û¤É¡£°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤Û¤É¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤ÏÊÌ³Ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÚÉüµ¢ÁÈ¤«¡¢ÂæÆ¬ÁÈ¤«¡£Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤ÏÉ¬Í×¤«!?¡Û
ºÇ¸å¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤â¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÁØ¤¬¸ü¤¤°ìÊý¤Ç¥±¥¬¿Í¤¬Àä¤¨¤º¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃ¯¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«Í½ÁÛ¤·¤Å¤é¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¼çÎÏ¸õÊä¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¤Ò¤í¤¡¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¤¿¤±¤Ò¤í¡¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬Ä¹¤¤ÎÅÍÜ¤«¤éÉüµ¢¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤À¡£
¡ÖÉÚ°Â¤â°ËÆ£¤â3¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£Éüµ¢¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÉÚ°Â¤ÏËüÁ´¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎDF¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£°ËÆ£¤Ï¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤¬À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£2¿Í¤È¤â²¿ÅÙ¤â¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤ËËÜÂç²ñ»þ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¼çÎÏ¥¯¥é¥¹¤Ç¤Þ¤ÀÀïÀþÉüµ¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù ¡Ê¤³¤¦¤¡¿¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤À¡£
¡Öº£µ¨³«ËëÀï¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£WÇÕËÜÈÖ¤Ç¤Î¾õÂÖ¤¬¤Þ¤ÀÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¾¤ËÉüµ¢¤¬´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÁª¤Ó¤¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¼çÎÏµé¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬27ºÐ¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤À¡£1·î¤Ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿ÈÄ¹190Ñ¤Ç¶õÃæÀï¤Ë¶¯¤¤°ÂÆ£¡£¡Ö»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ç¼é¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢Ìò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ì¤Ð½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¡Ö°ÂÆ£¤Ï¿ÈÄ¹190Ñ¤È¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¶õÃæÀï¤â¶¯¤¤¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ç¼é¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢Ìò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ì¤Ð½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¡Ö°ÂÆ£¤Ï3¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤éÃæ±û¤Ç¤âº¸±¦¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä°ÜÀÒ¸å¤Ï¡¢WÇÕ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï1·î¤Ë²¤½£¤Ç12»î¹ç¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í£°ì2»î¹ç»ë»¡¤·¤¿¤Î¤¬°ÂÆ£¤Î¤¤¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¡£´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¼ã¼ê¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡¢1·î¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿21ºÐ¤Î¹â°æ¹¬Âç¡Ê¤³¤¦¤¿¡Ë¤À¡£
º£Åß¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹â°æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒÁª¼ê¤ÇºÇ¤â¥¯¥é¥Ö¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒÁª¼ê¤Ç¡¢ºÇ¤â¥¯¥é¥Ö¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¹â°æ¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È¤·¤Æ¤ÏÇã¤¤¼è¤ë°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾Íè¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£¹â°æ¤ÏºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëµÕ¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¸½ÂåÉ½¤Î·üÇ°ÅÀ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¹â°æ¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬º£¡¢ºÇ¤â´í×ü¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ²°Â¤Î¹µ¤¨¡£¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¤Ç¤¤ë¡¢±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â°æ¤Ê¤é¤³¤Î¼éÈ÷Åª¤Ê±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÌò³ä¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê¥ß¥à¥é»á¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î5Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦39ºÐ¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤À¡£
¡Ö¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¼é¤êÀÚ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ï¤¤Ã¤È¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼éÈ÷Åª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¤ÎÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¼þ¤ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Ë¤¤¤«¤ËÆÀ°Õ¤Ê¹¶·â¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¡£Ã¯¤è¤ê¤âÆ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤òÆ°¤«¤¹¡Ø¥µ¥¤¥É¤Î»ÊÎáÅã¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬Ä¹Í§¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯Îð¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤ò¼è¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤ÈÌò³ä¤Î¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥ª¥¶»á¡Ë
¥ß¥à¥é»á¤â¡Ö2Ç¯Á°¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕÇÔÂà¤ÎºÇÂçÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Á¡¼¥à¤ÎÇ®ÎÌÉÔÂ¡Ù¤òÄ¹Í§°Ê¾å¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ®½Å¤Ê26¿Í¤ÎÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÂÓÆ±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬1¡ó¤Ç¤â¤¢¤ë¿Í¤¬¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤È¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¤ä¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡ØÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ä¥³¡¼¥Á¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¹Ã«ÉôÀ¿¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Í§¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥³¡¼¥Á¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¡Ù¡£ÆüËÜÂåÉ½¤¬¾¡¤Á¿Ê¤à¾å¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÂ¸ºß¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡×
²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤³¤³¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡£WÇÕ¤Þ¤Ç¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤ÇÃ¯¤¬Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¡£Í¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ëºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁª½Ð¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
