『名探偵コナン』R164 横溝重悟が婚活パーティーで萩原千速と遭遇！
アニメ『名探偵コナン』のR164「千速と重悟の婚活パーティー（前編）（デジタルリマスター）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
R164話のあらすじはこちら。
＜R164話「千速と重悟の婚活パーティー（前編）（デジタルリマスター）」＞
神奈川県警の横溝重悟は、家族の勧めで仕方なく婚活パーティーに参加する。神奈川ではなく東京、しかも参加者は仮面をつけるため、誰にもバレないと思っていたが、なんと神奈川県警の萩原千速と遭遇。意中の相手を提出する際、千速の番号を忘れて適当に書いた重悟は、なぜか話してもいない参加者・泊里安珠に選ばれる。別室で二人きりで会話することになるが、重悟が部屋に入ると、そこには射殺された泊里の遺体があった……
＞＞＞『名探偵コナン』R164の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
