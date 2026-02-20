この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ズバリわかる】格安モデルが姿を消したミニPC 値上がりの傾向と対策。お買い得なモデル、おすすめモデルをズバリ紹介

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ズバリわかる】格安モデルが姿を消したミニPC 値上がりの傾向と対策」と題した動画を公開。かつて市場を席巻した格安ミニPCの価格高騰を背景に、「N100などの低価格モデルはもう買わない方がいい」と断言し、今選ぶべきモデルと購入時の注意点を解説した。



動画内で戸田氏は、Intel Processor N100などを搭載したミニPCが、以前は2万円前後で購入できたものの、現在は3万円台後半まで値上がりし、製品数も減少している現状を指摘。ホワイトボードを用いてCPU、メモリ、SSD、本体の原価を概算し、「メモリやSSDの価格上昇により、低性能なCPUを搭載しても製品価格が下がりにくくなっている」と構造的な要因を分析した。その上で、価格差が小さく性能が高い「Ryzen 5 3500U」や「Ryzen 3 4300U」などを搭載した旧世代のモデルを狙うべきだと提言した。



また、10万円前後の高性能モデル（Ryzen 7 8845HS搭載機など）を選ぶ際の注意点として、メモリの構成に言及。「32GBのメモリが1枚だけ挿さっているシングルチャネル構成」のモデルを実機検証し、メモリ2枚挿しのデュアルチャネル構成と比較してグラフィック性能（ベンチマークスコア）が約半分にまで低下するデータを示した。「1枚挿さっているか2枚挿さっているかに注目してほしい」と強調し、増設予定がない限りは最初から2枚組のモデルを選ぶようアドバイスした。



戸田氏は最終的に、低価格帯ではN100系を避けてRyzenの型落ちモデルを選び、高性能帯では「メモリ32GB（16GB×2枚）、SSD 1TB」の構成を推奨。「バランスの悪い製品は買わない方がいい」と視聴者に賢い買い物を促して動画を締めくくった。