株式会社アクア取締役の松原氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【最新版】2026年2月人気フランチャイズランキングTOP10を発表！」と題した動画を公開。「フランチャイズの窓口」が発表した人気ランキングを基に、各ビジネスモデルの実態を毒舌混じりに解説し、「ランキングなんて結局は金をかけた順」と業界の構造を痛烈に批判した。



動画内で松原氏は、ランキング下位から順に各社を分析。まず、10位や6位、2位にランクインした「ネットショップ運営」系のフランチャイズに対し、「情報商材じゃん」「このモデルでどうにかなると考えるのは甘い」と一刀両断した。広告宣伝費をかければランキング上位には入るが、実際に加盟者が価値ある情報を得られるかについては強い疑問を呈した。



また、7位の結婚相談所「IBJ」については、メディア戦略の上手さを認めつつも「儲からなくて辞めている人がすごく多い」と指摘。「夢を売っている」ビジネスであり、実態は厳しいものであると明かした。さらに5位の配食サービス「ライフデリ」に関しては、ビジネスモデル自体は評価しつつも、「初期費用0円」で参入できるがゆえに「聞いていた話と違う」というミスマッチが多発していると分析。現場には「めちゃくちゃ不満が溜まっている」と暴露した。



そして1位に輝いた買取専門店「買取大吉」について触れると、松原氏は「金かけるね」と感嘆。「広告をいっぱい出すから資料請求も多い」とし、「結局ランキングは金をかけた順だ」と断言した。松原氏は、Amazon配送サービスについても「Amazonの利益を増やすために一生懸命やる会社」と構造的な限界を示唆しつつ、全体を通して安易な加盟検討に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。