クリエイティブメディアは、USB Type-Cインターフェイスを採用したゲーミングDAC「Sound BlasterX G6」(USB C VERSION)を2月中旬に発売する。価格オープンで、直販価格は24,800円。

Type-Cモデルの発売に伴い、2018年に発売したMicro USB Type-Bモデルは生産を終了、在庫限りの販売となる。

FPSなどのゲームプレイを高音質で楽しみたいゲーマーから、PCでハイレゾオーディオ再生を楽しみたいユーザーまで、幅広い用途に対応するUSB DAC。

従来モデルで評価されてきた基本設計やオーディオ性能、音の定位感を踏襲しつつ、Type-CのUSBインターフェイスを採用することで、現行の接続環境に適したモデルを目指したという。

Windows PCとUSB接続した場合は、7.1chバーチャルサラウンド再生やハイレゾオーディオの再生に対応。PlayStation 5では、USB接続と光デジタル接続を併用することで、Dolby Audioによる再生や、ゲーム音とボイスチャット音声のバランスを調整できる「GameVoice Mix」機能も利用可能。Nintendo Switch 2とのUSB接続にも対応する。

なお、直販ストアにて製品を購入すると、OWSイヤフォン「Creative Outlier Go」をプレゼントするキャンペーンを実施する。期間は3月5日まで。予定数に達した場合は、予告なく終了する場合がある。