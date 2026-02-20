この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ディズニー系YouTuberが警告「エリアを行ったり来たりしてはいけない」TDS特有の構造的欠点とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」の二コート氏が、「ディズニーシーでやってはいけないNG行動」と題した動画を公開した。これから迎える2月・3月のディズニーシーは、学生の春休みや卒業旅行シーズンが重なり、1年で最も混雑する時期となる。動画では、この時期に陥りがちな失敗を防ぎ、満足度の高い1日を過ごすための重要なポイントが解説された。二コート氏はまず、「3月のディズニーシーは地獄のような混雑になる」と警鐘を鳴らす。アトラクションの待ち時間が数時間を超えることも珍しくないこの時期に、無計画で挑むのは無謀だという。その上で、具体的なNG行動として「開園時間を調べない」「エリアを行ったり来たりする」「帰り際にお土産を買う」などを挙げた。特に注目すべきは、ディズニーシー特有の構造に関する指摘だ。中央に海があるためショートカットができず、さらに坂や階段が多いため、エリア間を往復する移動は想像以上に体力を消耗する。疲労は満足度の低下に直結するため、二コート氏は「一つのエリアを楽しみきってから隣へ移動する」一筆書きのような回り方を推奨している。また、大混雑日には計画通りに進まないことが常であるとし、「計画に固執すること」自体がNG行動だと断言した。システム調整や天候の変化、同行者の体調など、不測の事態には柔軟に対応し、時には予定を諦めて休憩を取る勇気も必要だと説く。二コート氏は、有料サービスであるDPA（ディズニー・プレミアアクセス）や、宿泊者特典のハッピーエントリーの活用も視野に入れつつ、最終的には「楽しむ気持ちを持って、無理をしないことが最も重要だ」と結論付けた。