『ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ』人気アトラクションの「ゴジラ」が東宝30cmシリーズに登場
プレックスは、『ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ』より「東宝30cmシリーズ ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」(46,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「東宝30cmシリーズ ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」(46,200円)
西武園ゆうえんちで好評上映中の人気アトラクション『ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ』より、「ゴジラ(ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」が東宝30cmシリーズに登場。
アトラクションに登場するゴジラを全高約38cm(背びれ先端まで)、全長約59cmの大迫力サイズで立体化。躍動感あふれるポージングと緻密なディテール再現により、劇中のゴジラが持つ荒々しさと威圧感を表現している。
人類に理不尽な恐怖を突き付ける迫力のその姿をぜひ手元で体感したい。
TM & (C) TOHO CO., LTD.
2026年5月発送予定「東宝30cmシリーズ ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」(46,200円)
アトラクションに登場するゴジラを全高約38cm(背びれ先端まで)、全長約59cmの大迫力サイズで立体化。躍動感あふれるポージングと緻密なディテール再現により、劇中のゴジラが持つ荒々しさと威圧感を表現している。
人類に理不尽な恐怖を突き付ける迫力のその姿をぜひ手元で体感したい。
TM & (C) TOHO CO., LTD.