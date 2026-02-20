多くの通信事業者で導入が広まる「eSIM」サービス。今、どんな事業者がeSIMを扱っているのか？ 本稿では主要なMVNO各事業者ごとの料金とサービスをまとめてお伝えする。

eSIMは対応するスマートフォンでのみ利用できる。契約前に自身が利用している端末がeSIMに対応しているかどうかを確認して欲しい。

IIJmio

IIJmioでは、音声通話付きの「ギガプラン」でeSIMを展開している。月額料金は2GBで850円～。3月1日からは15GBが月額1600円に値下げされる。このほか、「データプラン ゼロ」が月額165円～で提供されている。

U-NEXTを視聴できるオプション「U-NEXT for スマートシネマ」（月額2189円）が利用できる。ほかに動画配信サービス「Hulu」が月額1026円で利用できるオプションも2月3日に始まった。通信契約とのセットで月額利用料から110円割り引かれる。

BIC SIM

ギガプラン 容量 料金（データSIM） 2GB 850円（440円） 5GB 950円（650円） 10GB 1400円（1050円） 15GB 1800円（1430円） 25GB 2000円（1650円） 35GB 2400円（2240円） 45GB 3300円（2940円） 55GB 3900円（3540円） データプラン ゼロ 容量 料金 1GB～ 495円（165円＋330円）～

BIC SIMでは、音声通話付きの「ギガプラン」でeSIMを展開している。プラン展開はIIJmioとおおむね同等。ビックカメラ店頭でのサポートを受けられるほか、ビックポイントを料金支払いに充てられ、独自のキャンペーンも展開する。

mineo

ギガプラン 容量 料金（データSIM） 2GB 850円（440円） 5GB 950円（650円） 10GB 1400円（1050円） 15GB 1800円（1430円） 25GB 2000円（1650円） 35GB 2400円（2240円） 45GB 3300円（2940円） 55GB 3900円（3540円）

mineoでは「マイピタ/マイそく」の両プランにおいて、eSIMのオプションを提供している。KDDI回線を利用するAプランとNTTドコモ回線のDプランに対応する。

現在、15GBコース以上では「パケット放題 Plus」の最大通信速度が、試験的に3Mbpsに引き上げられている。3月を目処に「パケット放題 3Mbps」に改称される見込み。

日本通信

容量 価格 3GB 1298円 7GB 1518円 15GB 1958円 30GB 2178円 50GB 2948円 使い放題 250円（32kbps）660円（300kbps）990円（1.5Mbps）2200円（3Mbps）

日本通信では、合理的プラン各種でeSIMを提供している。1GB/290円から利用でき、50GBまでのプランが用意されている。データ通信専用の「b-mobile S 190PadSIM X」も月額209円で利用できる。

HIS Mobile

合理的プラン 容量 価格 1GB 290円 20GB 1390円 50GB 2178円 b-mobile S 190PadSIM X 容量 価格 1GB 209円

HIS Mobileは、「自由自在2.0プラン」においてeSIMを提供している。自由自在プランは、1GB 550円からの料金プラン。月間データ通信容量が100MB未満の場合、料金が自動的に280円に割り引かれる。

J:COM MOBILE

容量 価格 1GB～ 550円（100MB未満なら280円） 3GB 770円 7GB 990円 10GB 1340円 20GB 2090円（6分かけ放題付き） 30GB 2970円（6分かけ放題付き）

J:COM MOBILEは「J:COM MOBILE Aプラン SU」でeSIMを提供している。データ通信容量は1GB～50GBで料金は1078円～。ほかのJ:COMサービスを契約することで月間データ通信容量を増量できる「データ盛」の対象になっている。

NUROモバイル

容量 価格 1GB 1078円 5GB 1628円 10GB 2178円 20GB 2728円 50GB 3480円

NUROモバイルでは、バリュープラスやNEOプラン、かけ放題プランでeSIMを提供している。NTTドコモ回線の音声通話付きSIMのほかデータ通信（SMS付き）、データ通信専用SIMで利用できる。

新規または他社からの乗り換えやNURO 光とセットで月額料金を割り引く特典が提供されている。新規またはMNP転入で対象プランを申し込むと、利用開始翌月～13カ月目まで、月額料金から最大491円割引される。

バリュープラス 容量 価格 3GB 792円 5GB 990円 10GB 1485円 15GB 1790円 NEOプラン プラン 容量 価格 NEOプラン 35GB 2699円 NEOプランW 55GB 3980円 かけ放題プラン 容量 価格 1GB 930円（5分かけ放題） 1GB 1320円（10分かけ放題） 1GB 1870円（完全かけ放題）