あのキャラの生死は！？『FBI8：特別捜査班』日本初上陸

大都会ニューヨークのFBI支局を舞台に、爆破、テロ、誘拐といった様々な凶悪犯罪に挑む捜査官たちの活躍を描く、全米大ヒット本格捜査ドラマ『FBI：特別捜査班』。そのシーズン8が、WOWOWにて4月4日（土）に日本上陸を果たす。

【2025〜2026年：CBS局】『NCIS』や『FBI』シリーズの更新・打ち切り状況は？ アメリカの各放送局では、毎年秋から初夏にかけて、あるいは新年 … 【2025〜2026年：CBS局】『NCIS』や『FBI』シリーズの更新・打ち切り状況は？

スコーラの新たな相棒も登場

全米CBS系で2018年から続く大ヒットドラマより、本国で放送中の最新シーズンが早くも日本上陸決定！ 『LAW & ORDER』シリーズや『シカゴ』シリーズで知られるヒットメイカーのディック・ウルフが製作総指揮を務める、一話完結型のスリリングな犯罪捜査ドラマは、このシーズンも引き続き大都会ならではの凶悪犯罪に立ち向かうFBIニューヨーク支局捜査官の活躍を追う。

前シーズンのラスト、テロによる支局の爆発に巻き込まれるも復活したイゾベルだが、直後に突然倒れて脈がなくなった。彼女の運命はいかに！？ イゾベルの不在中、ジュバルは主任特別捜査官を代行することに。そして新たにエヴァ・ラモスがチームに加わり、スチュアート・スコーラと組むことに。新キャラクターのエヴァ・ラモスを演じるのは、『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』シーズン26に登場したケイト・シルバ役で知られるフリアナ・アイデン・マルティネス。

すでにシーズン9の制作が決まっているほか、新たなスピンオフの『CIA（原題）』が米CBSで2月23日（月）にスタートするなど、ウルフのほかの作品のようにこのシリーズもどんどん拡大しそうだ。

『FBI：特別捜査班』シーズン8 あらすじ

FBIニューヨーク（NY）支局では、経験豊富なマギーとその相棒の“OA”ことジダン、捜査を指揮するジュバルら精鋭捜査官たちが連携し、巨大都市ならではの多種多様な凶悪犯罪に挑み続ける。

前シーズンの最後での彼らはテロ集団“フォアフロント（最前線）”から支局を守ったが、新シーズンでは武装した住民たちが自警団になった島で連邦検事が殺された事件、偽警官たちに美術館から絵画が奪われて警備員が殺された事件、殺された若い男性が当初の所見と異なり計画的に暴力を振るわれていた事件、マギーとジダンが襲われた上院議員を飛行機で首都ワシントンに護送するはずが非常事態に発展する事件、ある男性が白昼であるにもかかわらず公園で刺された事件などが起きる。

『FBI：特別捜査班』シーズン8 キャスト、声優

ミッシー・ペリグリム（マギー・ベル役／声：小林ゆう）

ジーコ・ザキ（オマル・アドム“OA”・ジダン役／声：増元拓也）

ジョン・ボイド（スチュアート・スコーラ役／声：福田賢二）

ジェレミー・シスト（ジュバル・バレンタイン役／声：小山剛志）

アラナ・デ・ラ・ガーザ（イゾベル・カスティーユ役／声：加藤沙織）

フリアナ・アイデン・マルティネス（エヴァ・ラモス役／声：河村梨恵）

『FBI：特別捜査班』シーズン8（全22話）放送・配信情報

4月4日（土）よりWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて放送・配信。

【二ヵ国語版】毎週土曜日 23：00〜

【字幕版】毎週火曜日 22：00〜

また、それに先駆けてシーズン7（全22話）を3月5日（木）よりWOWOWにて一挙配信。

『FBI：特別捜査班』と新作スピンオフの複数クロスオーバーが実現？ショーランナーが明かす 米CBSで放送中の人気犯罪ドラマシリーズ『FBI：特別捜査班 … 『FBI：特別捜査班』と新作スピンオフの複数クロスオーバーが実現？ショーランナーが明かす

『FBI：特別捜査班』シーズン8新レギュラーキャストの役柄が判明！ファーストルックも到着 米CBSで放送中の人気ドラマ『FBI：特別捜査班』シーズン8 … 『FBI：特別捜査班』シーズン8新レギュラーキャストの役柄が判明！ファーストルックも到着

『FBI：特別捜査班』新スピンオフ『CIA』予告編到着！ 2026年2月23日（月）より米CBSで放送される、人気ドラ … 『FBI：特別捜査班』新スピンオフ『CIA』予告編到着！

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.