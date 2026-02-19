Perfume、活動休止中にアパレルとコラボ “新鮮イメチェン” にファン歓喜…公言してきた「髪型ルール」にも変革の気配
2025年12月でコールドスリープ（活動休止）に入った3人組テクノポップユニット「Perfume」。名残惜しむファンも多いが、3人がアパレル会社とのコラボに登場し、注目を集めている。
「2月16日、Prefumeの公式Instgramが、Perfumeをアンバサダーとして起用したアパレル会社『Reebok（リーボック）』の新コレクションのルックを公開しました。
オンラインストアのほか、コレクションごとにファストファッションブランド『しまむら』やセレクトショップの『シップス』で店舗展開されることが発表されています。
3人は2025年にもリーボックのアンバサダーを務めており、今回は休止前に撮影した写真が使用されているようです。しまむらではパーカーやリュックなどが販売され、SNSではさっそく買い求める人の声があがっています」（スポーツ紙記者）
かしゆか（樫野有香）、あ〜ちゃん（西脇綾香）、のっち（大本彩乃）の3人がそろった「集合写真」も公開されたが、Xでは
《髪短めののっちも最高だなーーーイケメンが増す》
《ゆか様は髪の毛くくってるしあ〜ちゃん前髪薄めだしのっちはウェーブかかってるし ビジュ最高》
《髪短いのっちマジで神》
など、3人の “イメチェン” 姿に歓喜する声があがっている。
「3人そろった写真で、かしゆかさんがロングの髪を後ろで結び、あ〜ちゃんさんは前髪に少し隙間を空けたセット、のっちさんはやや内巻きにしていました。それぞれの特徴を生かしながらも、髪型に微妙な変化があり、新鮮に映ったようです」（芸能記者）
かしゆかは、1月のInstagramで、トレードマークだった黒のロングヘアを肩までカットした写真を投稿し、大きな注目を集めた。1999年の結成から2025年まで活動してきたPerfumeだが、3人の髪型が何かと話題になるのには理由がある。
「かしゆかさんはロング、あ〜ちゃんさんはセミロングのポニーテール、のっちさんはボブのスタイルを25年間、ほとんど変えませんでした。
2025年9月に3人が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した際、あ〜ちゃんさんが自分たちをプロデュースした母親たちから『覚えてもらえるまで変えちゃいけんよ』とアドバイスされ、全員髪も染めず、同じヘアースタイルを貫いたことを明かしたのです。
ただ、休止期間に入り、かしゆかさんがバッサリ髪を切ったことから、“髪型ルール” も変革されつつあるのかもしれません」（同）
コールドスリープ明けには、3人はどんなヘアスタイルを見せるのか。