2025年12月でコールドスリープ（活動休止）に入った3人組テクノポップユニット「Perfume」。名残惜しむファンも多いが、3人がアパレル会社とのコラボに登場し、注目を集めている。

「2月16日、Prefumeの公式Instgramが、Perfumeをアンバサダーとして起用したアパレル会社『Reebok（リーボック）』の新コレクションのルックを公開しました。

オンラインストアのほか、コレクションごとにファストファッションブランド『しまむら』やセレクトショップの『シップス』で店舗展開されることが発表されています。

3人は2025年にもリーボックのアンバサダーを務めており、今回は休止前に撮影した写真が使用されているようです。しまむらではパーカーやリュックなどが販売され、SNSではさっそく買い求める人の声があがっています」（スポーツ紙記者）

かしゆか（樫野有香）、あ〜ちゃん（西脇綾香）、のっち（大本彩乃）の3人がそろった「集合写真」も公開されたが、Xでは

《髪短めののっちも最高だなーーーイケメンが増す》

《ゆか様は髪の毛くくってるしあ〜ちゃん前髪薄めだしのっちはウェーブかかってるし ビジュ最高》

《髪短いのっちマジで神》

など、3人の “イメチェン” 姿に歓喜する声があがっている。

「3人そろった写真で、かしゆかさんがロングの髪を後ろで結び、あ〜ちゃんさんは前髪に少し隙間を空けたセット、のっちさんはやや内巻きにしていました。それぞれの特徴を生かしながらも、髪型に微妙な変化があり、新鮮に映ったようです」（芸能記者）

かしゆかは、1月のInstagramで、トレードマークだった黒のロングヘアを肩までカットした写真を投稿し、大きな注目を集めた。1999年の結成から2025年まで活動してきたPerfumeだが、3人の髪型が何かと話題になるのには理由がある。

「かしゆかさんはロング、あ〜ちゃんさんはセミロングのポニーテール、のっちさんはボブのスタイルを25年間、ほとんど変えませんでした。

2025年9月に3人が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した際、あ〜ちゃんさんが自分たちをプロデュースした母親たちから『覚えてもらえるまで変えちゃいけんよ』とアドバイスされ、全員髪も染めず、同じヘアースタイルを貫いたことを明かしたのです。

ただ、休止期間に入り、かしゆかさんがバッサリ髪を切ったことから、“髪型ルール” も変革されつつあるのかもしれません」（同）

コールドスリープ明けには、3人はどんなヘアスタイルを見せるのか。