東京・歌舞伎町の「トー横」で知り合った少女らに売春をあっせんしていたとして、派遣社員の30歳の男が警視庁に逮捕されました。

児童福祉法違反などの疑いで逮捕されたのは、千葉県八千代市の派遣社員・森田永樹容疑者（30）です。



森田容疑者は去年4月、新宿区歌舞伎町の「トー横」で知り合った当時13歳の女子中学生に、18歳未満であることを知りながらホテルで40代の客に対して売春させるなどした疑いがもたれています。





■少女たちに「いもけんぴ」と呼ばれていた森田容疑者 「おじさんと引き合わせた」「親切心でやった。脅してはいない」と一部否認

森田容疑者は女子中学生が得た金を自身に渡さなかったことから、「俺の金なに使ってんだよ。もう1回案件やって金作ってこい」などと脅していたということです。去年4月、少女から警視庁に「案件をいやいややっている」と相談があったことから事件が発覚しました。

取り調べに対し森田容疑者は、「おじさんと引き合わせ、わいせつな行為をさせたことに間違いありませんが、親切心でやった。脅してはいない」と容疑を一部否認しているということです。



森田容疑者は「トー横」に集まる少女たちの間で「いもけんぴ」と呼ばれ、SNSで少女になりすまして「今から会える人募集」などと投稿して客を募集していたということです。



警視庁は、森田容疑者が「トー横」で売春のあっせんを繰り返していたとみて、余罪を追及しています。