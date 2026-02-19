韓国ドラマに登場するエッグサンドも！ 韓国有名チェーン店が続々日本上陸

韓国で知らない人はいないほどの有名チェーン店の日本上陸が相次いでいる！ どれもボリューム満点なのにリーズナブルで、高クオリティ。日本でもハマる人が続出中。

SHOP 1｜EGGDROP

韓国全土に約200店舗。韓国ドラマでもお馴染みの韓国式エッグサンド専門店

「Mr.Egg」（左）\490や「Garlic Bacon Cheese（ガーリックベーコンチーズ）」（右）\680。

『賢い医師生活』『未知のソウル』など、韓国ドラマにも登場するエッグサンドが日本でも味わえる。韓国全土のほか、フィリピンやタイにも出店を果たし、昨年11月に満を持して初上陸。

『EGGDROP』は、韓国式エッグサンドをいち早く提案した先駆け的存在。全メニューに完全栄養食品である卵を使用しており、スリーブに入ったエッグサンドの可愛らしいルックスも韓国っぽ！ シグネチャーメニューは「Mr.Egg（ミスターエッグ）」。ふわふわのスクランブルエッグ、とろけるチーズを香ばしいブリオッシュでサンドしたもので、甘じょっぱい味わいがクセに。

オレンジジュース付きの「アメリカンブランチセット」\1,100などのブランチセットも。

information

EGGDROP

東京都港区北青山3-5-15 TEL. 03-6432-9494 7:00〜20:00 LO 不定休 公式サイト

SHOP 2｜MOM'S TOUCH

韓国全土に1480店舗。韓国で店舗数No.1！ バーガー＆チキンブランド

韓国で展開しているあまたあるハンバーガーフランチャイズの中で最多店舗数を誇り、多くの韓国人に愛されているブランド。現地でも1番人気の「サイバーガー」単品\460〜は、バンズからはみ出るほど分厚いチキンパティが！ 一口かじると肉汁があふれ出し、さらにほのかな甘みを持つマヨネーズ系の特製ソースがバランスよく絡み合う。

ほかにも豊富なメニューが揃い、ヤンニョムチキンやケイジャンフライドポテトのような韓国でも定番のメニューはもちろん、日本限定商品も。本場韓国の味を日本でも手軽に楽しめる。

information

MOM'S TOUCH

渋谷店/東京都渋谷区神南1-23-13 TEL. 03-6712-7160 8:00〜22:00 無休 公式サイト

SHOP 3｜MAMMOTH COFFEE

韓国全土に950店舗。Lサイズ 940mlがワンコイン以下!? マンモス級のサイズと安さ

BIGサイズとリーズナブルな価格がウリの韓国コーヒーチェーン。昨年日本上陸を果たし、虎ノ門に2店舗、東京駅にもオープンし、テイクアウト専門だが、どの店舗も連日大行列！ メニューは、アメリカーノやカフェラテなど、コーヒーをベースにしたものだけでなく、フラッペやティーなどコーヒー以外のドリンクも。3サイズ展開で、S 410ml、M 590ml、そしてLはなんと940mlと、まさにマンモス級。こんなにもたっぷり入って「アメリカーノ」ならLサイズで\400と超破格！ コーヒー豆には、ブラジル産の厳選した豆を使用し、柔らかな甘みと香ばしさのバランスが特徴。

information

MAMMOTH COFFEE

虎ノ門T-LITE店/東京都港区虎ノ門2-4-7 TEL. 非公開 7:00〜18:30 土・日・祝日休 公式サイト