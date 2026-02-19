道枝駿佑も安斉星来も原作ファン！『うるわしの宵の月』実写映画化決定、原作者は「圧倒的王子感」と絶賛
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香さんによる人気漫画『うるわしの宵の月』の実写映画化が決定し、今秋の公開が明らかになった。主演を務めるのは、なにわ男子の道枝駿佑さん。ヒロイン・滝口宵役には安斉星来さんが抜擢されている。
【画像】琥珀が宵の顎にそっと手を…TVアニメ『うるわしの宵の月』キービジュアル
■累計750万部突破、“W王子”が紡ぐ話題の青春ラブストーリー
『うるわしの宵の月』は、2020年に「月刊デザート」で連載がスタートして以来、多くの読者を虜にしてきた作品だ。「ebookjapan マンガ大賞2023」第1位、「第2回みんなの推し恋愛マンガ」大賞を受賞し、単行本は10巻までで累計発行部数750万部を突破する大ヒットを記録している。
容姿端麗でスマートな振る舞いから「王子」と呼ばれる女子・滝口宵は、少女漫画のヒーローみたいと憧れられることに複雑な思いを抱えていた。そんな宵の前に現れたのが、同じく「王子」と呼ばれる一つ上の先輩・市村琥珀。ちょっと失礼な物言いに「全然王子っぽくない」と思っていた宵だが、琥珀と関わるうちに知らなかった感情が芽生え始めて――。W王子が不器用に惹かれ合う、等身大の青春ラブストーリーだ。
■道枝駿佑、プラチナブロンドで琥珀に変身
俳優として活躍の幅を広げる道枝さんが演じるのは、完璧なルックスを誇る「王子」・市村琥珀。撮影にあたり道枝さんは、髪色をプラチナブロンドにチェンジ。原作の琥珀が持つ麗しさを忠実に再現した。
また、道枝さん自身も原作ファンだといい、「琥珀は恋愛手練れに見えますが、とてもピュアで、不器用で素直になれない男の子です。新たな自分を知って一喜一憂していく、少年らしさがあるキャラクターだなと思います」と役柄を分析。さらに「2人のすれ違いや葛藤にワクワクしつつ、『次はどんな顔すんの？』って、めちゃくちゃときめいて観てもらえたらうれしいです」とコメントを寄せた。
■安斉星来、「発売日には必ず書店へ」原作ファンが挑む初のヒロイン
ボーイッシュな魅力で「王子」と呼ばれる宵を演じるのは、2021年に恋愛リアリティショーでデビューし、モデル・女優として活躍する安斉星来さん。恋愛映画のヒロインは今作が初挑戦となる。
実は安斉さんも、「新刊の発売日近くになると落ち着かず、当日には必ず書店に買いに行くくらい」の原作ファン。撮影では、“王⼦”と呼ばれる程の立ち居振る舞いや初恋の不器用さなど毎シーン試⾏錯誤したとのことで、「道枝さん演じる琥珀は、仕草・目線など琥珀そのもので、宵を演じるうえで大きなカギになりました」とコメント。「宵として過ごせたこの期間は、私の役者人生にとってかけがえのないものとなりました」と、役への思い入れも明かしている。
■『交換ウソ日記』監督×『かぐや様』脚本家がタッグ、原作者も「圧倒的美しさ」と太鼓判
メガホンを取るのは、『交換ウソ日記』ですれ違う2人の心情をみずみずしく描き、丁寧な演出に定評のある竹村謙太郎監督。脚本は『かぐや様は告らせたい』シリーズや『はたらく細胞』のヒットが記憶に新しい徳永友一が手がける。
また、原作者のやまもり三香さんも映画化に寄せて喜びのコメントを発表。「王子×王子にふさわしい、道枝さんと安斉さんにお会いした際は、『顔小っちゃ！脚細っ！』と語彙を失うほどの圧倒的美しさと圧倒的王子感に呆然としたことを覚えております」と率直な感想を明かし、「制作の皆さまも原作をよく理解してくださり、誠実に取り組んでくださいましたので、素晴らしい映画になると確信しております」と全幅の信頼を寄せている。
■映画の前にチェック！アニメ放送中＆原作も話題
『うるわしの宵の月』は、2026年1月11日よりTBS系全国28局ネットにてTVアニメが放送中で、毎週日曜16時30分から最新話が届けられている。2026年2月8日放送分で第5話を迎え、宵のバイト先に新キャラクター・大路拓人が登場。2人の関係に波乱の予感が漂い始めている。
声優陣も豪華で、宵役を一宮麗さん、琥珀役を鈴木崚汰さんが務め、さらに小野賢章さんや津田健次郎さんといった人気声優も出演。主題歌はUNISON SQUARE GARDENがオープニング『うるわし』とエンディング『アザレアの風』の両曲を担当し、作品世界を彩っている。見逃し配信はABEMA、U-NEXT、アニメ放題での先行配信(毎週日曜17時〜)のほか、dアニメストア、Amazonプライムビデオ、Hulu、TVerなど多数のプラットフォームで視聴可能だ。
また、講談社デザート公式サイトでは原作コミックス第1話の試し読みもできる。映画公開に先駆けて、まずはアニメ＆コミックスで“W王子”の世界に触れてみてはいかがだろうか。
映画『うるわしの宵の月』作品情報
今秋公開予定
出演：道枝駿佑、安斉星来
監督：竹村謙太郎
脚本：徳永友一
原作：やまもり三香『うるわしの宵の月』(講談社「デザート」連載中)
(C)2026映画『うるわしの宵の月』製作委員会
(C)やまもり三香/講談社
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
