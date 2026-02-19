『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、転職で無双する人、つまり複数の企業から内定を取れる人の特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

転職市場で無双できる人の特徴

「社内評価がパッとしない」「同期に先を越されている」と焦ってしまうこともありますよね。

実は、今の会社でなかなか評価されない人の中にこそ、転職市場で無双できるポテンシャルを秘めた人がいます。

まず、今いる会社で活躍している人は、今いる会社の評価基準を素早く理解し、それに合わせて動くのが得意な傾向にあります。

上司が何を求めているのか、どんな行動が評価されやすいのかを読み取り、期待に応える形で成果を出します。

一方で、転職市場で複数社から内定を取れる人は、会社の評価自体をあまり重要視しない傾向にあります。もちろん評価を無視するわけではありませんが、「この会社で評価されるか」よりも、「どこでも通用するか」を意識して行動します。

つまり、転職市場で評価される人は、「この力は社外でも評価されるか」という視点を持っています。今の環境だけで通用するやり方に依存せず、汎用性のあるスキルや考え方を磨いていきます。

そのため、短期的には目立たなくても、長期的にみると業界全体で評価される実績を積み上げていることがあるのです。

「誰に好かれるか」より「どこで戦うか」

会社にもよりますが、長期的な年収アップを狙うなら、社内政治に奔走して上司の評価を1段階上げる努力よりも、「そもそもの平均年収が高い業界や企業」へ身を置くことの方が、リターンは大きくなります。

というのも、会社の給与体系は個人の努力で書き換えることはほぼ不可能だからです。どれだけ上司に気に入られても、業界や企業の利益率という天井を超えることはできません。

だからこそ、社内で思ったような評価を取れないと悩んだら、「今の仕事が他の業界や企業でも汎用性があるか」どうかを意識してみるのもおすすめです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）