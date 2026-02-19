1

旅行系YouTubeチャンネル「おのだ/Onoda」が、「訳あり?! MSCベリッシマ格安乗船記！東京～上海の3泊4日3世代クルーズ【両親初登場】」を公開した。舞台は、日本発着クルーズの中でも圧倒的な存在感を放つ巨大客船、MSCベリッシマ。運航はイタリアの大手クルーズ会社、MSCクルーズだ。今回の航路は東京から中国・上海へ向かう3泊4日の片道クルーズ。しかも“訳あり”ゆえに格安という、思わず二度見してしまう条件での乗船となった。動画冒頭でおのだ氏は、その「訳あり」の理由を明かす。これは通常の周遊型クルーズではなく、日本シーズンを終えた船が次の拠点である上海へ移動するためのポジショニングクルーズ、いわば配置転換航海だという。片道運航で寄港地観光もないが、その分価格が抑えられている。最安値客室では1人あたり約2万5000円という破格設定。豪華客船という言葉から想像される金額とは、あまりにかけ離れている。今回は妻と子ども、そして初登場となる両親を含めた3世代での参加。総勢6名というにぎやかな家族旅行だ。これまで世界各国の航空会社やホテルを紹介してきたおのだ氏だが、両親との本格的な旅の様子を公開するのは珍しい。動画では単なる船内紹介にとどまらず、「3世代で本当に楽しめるのか」という視点が随所に盛り込まれている。東京国際クルーズターミナルから乗船し、船内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのがスワロフスキーが敷き詰められた煌びやかな階段だ。光を受けてきらめくその姿は、まさに“海の上のラグジュアリーホテル”。さらに圧巻なのが、天井一面が巨大LEDスクリーンになったプロムナード。時間帯によって空や星空、華やかな映像演出が映し出され、屋内でありながら屋外のような開放感を演出する。両親も思わず足を止め、そのスケールに見入っていた。今回利用した客室は、バルコニー付きの上位カテゴリー。特に印象的なのは、船首角に位置する広々としたバルコニーだ。部屋によっては専用ジャグジーが備えられ、冬の海風を感じながら湯に浸かるという非日常的な時間が流れる。移動手段でありながら、そこには完全に“滞在”の価値が存在する。食事の充実度もクルーズの魅力の一つだ。ビュッフェレストランには和洋中さまざまなメニューが並び、朝から豊富な選択肢が用意されている。さらに夜はメインダイニングでコース料理を堪能。前菜、パスタ、メインディッシュ、デザートまでフルコースが提供されるが、基本料金に含まれているため追加費用はかからない。外食を重ねる旅行とは異なり、移動・宿泊・食事が一体化している点がクルーズの合理性でもある。両親の反応も印象的だ。「寝ている間に次の目的地へ向かえるのが楽」と語る父。長距離移動に伴う荷物の持ち運びやホテル間の移動がないため、体力的な負担が少ない。シニア世代にとっても優しい旅の形だと実感した様子だった。観光地を歩き回る従来型の旅行とは違い、船内という完結した空間で自分のペースで過ごせることが大きなメリットだという。一方で、子どもたちにとっても退屈とは無縁だ。プールやウォータースライダー、キッズクラブなどの施設が整い、専任スタッフによるプログラムも用意されている。親から離れて遊ぶ時間があることで、大人もゆったりとした時間を確保できる。3世代それぞれが無理なく楽しめる環境が整っている点は、クルーズ旅行ならではの強みだろう。