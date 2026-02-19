【洗い物ほぼゼロ！】ズボラなのにジューシー美味な「絶品ハンバーグ」

子どもから大人までみんな大好きな洋食メニューのひとつ、ハンバーグ。溢れる肉汁とソースの味わいはご飯のおかわりしたくなるおいしさですよね。また、合い挽き肉がお安い時には「今日はハンバーグにしようかな…」と思うことも多いはず。

ただ、ひき肉をこねたり俵型に形成する際は手が脂でギトギトなり、フライパンで焼く際には焦がしてしまったり生焼けになってしまったりと失敗もつきものです。

今回は、そんな心配無用の素晴らしいレシピを紹介。手が汚れる心配なし、形成なし、失敗もなし、そして洗い物もほぼなしのいいこと尽くしです。





【いいことポイント】



・材料をビニール袋に入れてもむから手が汚れない！



・耐熱皿に入れるから形成する必要なし！



・レンジ&トースター調理だからでフライパンいらず！



・肉汁も流れずとってもジューシー！



つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「普通に焼くよりもジューシー！」「我が家の定番になりそう」「こんなに楽なのに想像以上のおいしさでした！」など、大絶賛の声が多数！





こんなに簡単なら忙しい平日のごはん作りにも役立ちますね！また、ハンバーグ作りに自信のなかった方も失敗せずに作ることができるはず！これからはズボラ系絶品ハンバーグが新定番になること間違いなしですね。