【初撮り下ろし】女優・村山優香、待望のランジェリー姿を『FLASH』で解禁

ホテルでえなこがオトナに魅せた表紙＆巻頭10P！村山優香、橋本梨菜、成海有紗、あまつまりな、南琴奈、南雲るい、Benjaminパクチー、相沢菜々子掲載の『FLASH』は2月17日(火)発売

『ウルトラマンデッカー』ヒロインの村山優香が『FLASH』でランジェリー姿を見せた！

2022年放送の『ウルトラマンデッカー』でヒロインを演じ、一躍脚光を浴びた女優・村山優香が『FLASH』に登場。同誌では初となる撮り下ろしに挑んだ。

村山優香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

初披露のランジェリー姿は、これまでの爽やかなイメージを裏切るほど艶やかだ。

【プロフィール】

村山優香（むらやま・ゆうか）

22歳 2003年2月19日生まれ 茨城県出身

T156・B83W56H84

2015年、映画『忘れ雪』で女優デビュー。2022年、特撮テレビドラマ『ウルトラマンデッカー』(テレビ東京系)でヒロイン・キリノイチカを演じ、注目を集めた。

そのほか最新情報は、公式X(@M_YuKa0219)、公式Instagram(@murayama_yuuka) にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集 村山優香『目が合う、その瞬間』『いつまでも君のそばで』（光文社）が各電子書店で発売中！