YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第５話ドラマ考察 ネタバレ有 警察関係者が犯人である最大の理由！ 竹内涼真 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開した。テレビ朝日のドラマ『再会 Silent Truth』第5話で描かれた23年前の事件現場のシーンを分析し、警察の公式記録と実際の状況との間に生じている決定的な矛盾について考察を展開した。



動画では、南良刑事が淳一たち同級生4人を連れて現場検証を行ったシーンに注目が集まった。事件当時、清原巡査と強盗犯の大島は「相打ち」になって死亡したと警察資料には記録されている。しかし、トケル氏はドラマ内の映像、特に淳一の目線で描かれた回想シーンを詳細に分析し、これに異議を唱える。映像では、大島は淳一に背を向けて逃走しようとしており、弾丸は明らかに背中から命中しているからだ。「大島は背中を撃たれているのに『相打ち』になるはずがない」とトケル氏は指摘する。相打ちであれば互いに正面から撃ち合うはずであり、背後から撃たれた事実は、警察の記録が虚偽であることを示唆している。



この矛盾から導き出される結論として、トケル氏は「警察関係者が意図的に事件の情報を改ざんした」という説を提唱した。本来即死レベルの傷を負っていたはずの清原巡査が、大島を射殺して相打ちになったというシナリオを作るため、何者かが現場の状況を操作した可能性が高いというわけだ。さらに動画では、大島が持っていたはずの現金3,000万円が消失している点や、現場にいたと考えられる「共犯者」が大島を見殺しにして逃亡した可能性についても言及。淳一が発砲したように見える描写についても、それが直人の主観や淳一自身の思い込みである可能性が高いと分析した。



トケル氏は、大島を撃った拳銃が本当に清原巡査のものだったのかという点にも疑問を呈し、警察内部の人間による隠蔽工作こそがこのドラマの最大の謎であると結論付けた。23年を経て明らかになり始めた歪んだ真実が、今後どのように解き明かされていくのかに注目が集まる。