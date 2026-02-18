【ムーミン】春の新生活にオススメなリトルミイの新作バッグやインテリアが登場！
ベルメゾンより、「ムーミン」に登場する人気キャラクター「リトルミイ」の名前にちなんだ3（ミ）月1（イ）日を記念し、新商品が2026年2月18日（水）にベルメゾンネットにて販売される。また、同日より「オリジナルガーゼハンカチ」が抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施される。
＞＞＞リトルミイのアイテムをチェック！（写真15点）
『ムーミン』は、スウェーデン語系フィンランド人のトーベ・ヤンソン（1914ー2001）によって生み出された。トーベが描いた小説、コミックス、絵本をはじめ、それらをもとにしたグッズ、スポット、アニメーションなどは世界中で愛されている。
リトルミイは体はとても小さいけれど、勇敢で独立心旺盛なミムラ族の女の子。オレンジ色の髪を、ミムラ族の女の子の特徴であるタマネギ型のおだんご頭に結っている。
口調は荒っぽいものの、前向きで悪意はなく、いつも正直で、親切な一面もある。スリルが好きで、自分のことは自分で決めて、突き進んでいく。
そんなリトルミイをモチーフにした新商品は、「刺繍デザインバルーント
ートバッグ」（税込価格：5990 円）と「プリント 4 連のれん」（税込価格：3990〜4490 円）。
「刺繍デザインバルーントートバッグ『ムーミン』」は、キャンバス地に刺繍を施し、「リトルミイ」の豊かな表情を贅沢に表現している。コロンとしたバルーン型のシルエットが可愛らしく、持ち手には合皮を使用することでシックな印象に仕上げている。
「プリント 4 連のれん『ムーミン』」は、それぞれ色と柄が異なる4種類の布が連結したのれん。掛けるだけでお部屋全体の印象を明るく演出してくれる。モチーフを大きく印刷した布と細かなモチーフの布を交互に配置するなど、デザインにもこだわっている。4連に分かれているため通り抜けやすく、間仕切りや目隠しとしても使える。
このほかにもベルメゾンでは、インテリアからキッチン、小物、アパレルなど多彩な「リトルミイ」のアイテムを取り揃えている。パジャマやキーケース、ティッシュケースやクッションカバーなど、新生活の準備に最適なアイテムが揃っている。
そして、2026年2月18日（水）〜2026年3月5日（木）23：59までの期間中、ベルメゾンネットで対象商品を5900円（税込）以上購入して応募した方の中から、抽選で450名に「オリジナルガーゼハンカチ（非売品）」がプレゼントされる、ベルメゾンネット「リトルミイ フェア」プレゼントキャンペーンも実施される。
さらに3月5日（木）まで、JR新宿駅 新南改札内「NEWoMan 新宿」2F エキナカ イベントスペースにて、ポップアップショップ「chara style by Belle Maison」が開催中。新商品の「刺繍デザインバルーントートバッグ」と「プリント 4 連のれん」も販売している。
リトルミイのアイテムで春の新生活を彩ってみては。
（C）Moomin Characters TM
＞＞＞リトルミイのアイテムをチェック！（写真15点）
『ムーミン』は、スウェーデン語系フィンランド人のトーベ・ヤンソン（1914ー2001）によって生み出された。トーベが描いた小説、コミックス、絵本をはじめ、それらをもとにしたグッズ、スポット、アニメーションなどは世界中で愛されている。
口調は荒っぽいものの、前向きで悪意はなく、いつも正直で、親切な一面もある。スリルが好きで、自分のことは自分で決めて、突き進んでいく。
そんなリトルミイをモチーフにした新商品は、「刺繍デザインバルーント
ートバッグ」（税込価格：5990 円）と「プリント 4 連のれん」（税込価格：3990〜4490 円）。
「刺繍デザインバルーントートバッグ『ムーミン』」は、キャンバス地に刺繍を施し、「リトルミイ」の豊かな表情を贅沢に表現している。コロンとしたバルーン型のシルエットが可愛らしく、持ち手には合皮を使用することでシックな印象に仕上げている。
「プリント 4 連のれん『ムーミン』」は、それぞれ色と柄が異なる4種類の布が連結したのれん。掛けるだけでお部屋全体の印象を明るく演出してくれる。モチーフを大きく印刷した布と細かなモチーフの布を交互に配置するなど、デザインにもこだわっている。4連に分かれているため通り抜けやすく、間仕切りや目隠しとしても使える。
このほかにもベルメゾンでは、インテリアからキッチン、小物、アパレルなど多彩な「リトルミイ」のアイテムを取り揃えている。パジャマやキーケース、ティッシュケースやクッションカバーなど、新生活の準備に最適なアイテムが揃っている。
そして、2026年2月18日（水）〜2026年3月5日（木）23：59までの期間中、ベルメゾンネットで対象商品を5900円（税込）以上購入して応募した方の中から、抽選で450名に「オリジナルガーゼハンカチ（非売品）」がプレゼントされる、ベルメゾンネット「リトルミイ フェア」プレゼントキャンペーンも実施される。
さらに3月5日（木）まで、JR新宿駅 新南改札内「NEWoMan 新宿」2F エキナカ イベントスペースにて、ポップアップショップ「chara style by Belle Maison」が開催中。新商品の「刺繍デザインバルーントートバッグ」と「プリント 4 連のれん」も販売している。
リトルミイのアイテムで春の新生活を彩ってみては。
（C）Moomin Characters TM
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優