ソニーマーケティングは、α、Cinema Line、VLOGCAMを対象にしたキャッシュバックキャンペーンを実施する。購入期間はそれぞれ2月20日から5月11日まで、応募締め切りはWebが5月26日10時まで。

αのカメラとレンズを対象とした「αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026」、Cinema Line「FX3」「FX2」「FX30」単体もしくは対象レンズの同時購入を対象とした「Cinema Line スプリングキャッシュバックキャンペーン2026」、VLOGCAM「ZV-1F」「ZV-1 II」を対象とした「スナップ デイズ キャンペーン2026スプリング」の3種類を展開。

αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026

αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026では、カメラ本体で最大40,000円、レンズは単体購入で最大10,000円、対象の本体との同時購入で10,000円(「FE 300mm F2.8 GM OSS」のみ同時購入で30,000円)、マイクなどのアクセサリーも最大10,000円のキャッシュバックを用意。

同時購入のみ「α9 III」と「FE 300mm F2.8 GM OSS」も対象となっている。なお、同時購入対象のレンズを複数購入した場合、いずれかのレンズが同時購入分の対象となる。単体購入のキャッシュバック金額は加算される。

同キャンペーンはWebでの事前登録と、専用の応募封筒による必要書類の郵送が必要で、郵送の締め切りは5月26日当日消印有効。詳細はWebページを参照のこと。

なお、同キャッシュバックキャンペーンではミラーレスカメラの最新機種「α7 V」は対象外となっているが、「α7 V発売記念キャンペーン」にて、レンズとの同時購入を対象にしたキャッシュバックが3月23日まで行なわれている。

Cinema Line スプリングキャッシュバックキャンペーン2026

「FX3」「FX2」「FX30」の本体単体購入で30,000円をキャッシュバックするほか、レンズを同時購入することでキャッシュバック金額が加算される。期間中の購入であれば同時購入と見なされ、別機種であれば何本でもキャッシュバックの対象となる。

また、「FX3」を購入した場合は、「FE 16-35mm F2.8 GM II」「FE 24-70mm F2.8 GM II」「FE 70-200mm F2.8 GM OSS II」の3機種も同時購入の対象機種となり、それぞれ20,000円キャッシュバックされる。詳細はWebページを参照のこと。

スナップ デイズ キャンペーン2026スプリング

スナップ デイズ キャンペーン2026スプリングでは、VLOGCAM「ZV-1F」「ZV-1 II」を対象に各5,000円キャッシュバックする。応募方法などの詳細はWebページを参照のこと。