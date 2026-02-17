この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

資産●●万の複利効果はどう変わるのか？複数の口座でお金を管理するべきか1つの口座で管理すべきか解説します！【質問コーナー】

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「資産●●万の複利効果はどう変わるのか？複数の口座でお金を管理するべきか1つの口座で管理すべきか解説します！」と題した動画を公開。視聴者から寄せられた資産運用に関する疑問に、具体的なシミュレーションを交えながら回答した。



動画で中心的に扱われたのは、「投資資金を複数の口座で管理すると複利効果は薄れるのか？」という疑問だ。ある視聴者から「家族4人で合計2,000万円を投資しているが、口座が4つに分かれている。1つの口座にまとめた方が複利効果は大きいのではないか」という質問が寄せられた。



これに対し鳥海氏は、年利5%と仮定した上で「2,000万円を1口座で運用した場合」と「500万円を4口座で運用した場合」の2年後の資産額をそれぞれ計算。その結果、どちらも2,205万円となり、「結論から言うと（複利効果は）同じです」と断言した。氏は、数学的には差が生じないことを示した上で、むしろ複数の口座を1つにまとめる過程で家族間の資金移動が発生し、「贈与税の問題が生じる可能性がある」と新たなリスクを指摘。目的別に口座を分けておく管理上のメリットもあるため、無理にまとめる必要はないと結論付けた。



また、「暴落時に生活防衛資金を使い果たしたらどうすればいいか？」という切実な問いも取り上げられた。鳥海氏は、「その時点でもう厳しい」と前置きし、この質問を「末期がんになってからどう治しますかと聞いているようなもの」と例えた。重要なのは、そのような事態に陥らないための事前準備であると強調。「ボラティリティ（価格変動）が激しすぎるものに投資しない」「現金を多めに持っておく」といった、基本的なリスク管理の徹底を呼びかけた。



さらに、「生活防衛資金を債券で持つのはどうか」という質問に対しては、資産形成における債券は「物価負けしないこと」が前提だと解説。日本の個人向け国債の金利（動画時点約1.5%）では物価上昇率に負けてしまう可能性を指摘し、安易な代替案に警鐘を鳴らした。



今回の解説は、複利の仕組みといった基本的な知識から、暴落を想定したリスク管理の考え方まで、投資家が抱きがちな疑問に答えるものとなった。特に、感覚的な不安ではなく、具体的な数字とロジックに基づいた判断の重要性を改めて示す内容である。