元日本代表で2006年のトリノ五輪に出場した成田童夢さん（40）が26年2月15日、自身のインスタグラムを更新。番組出演を報告するとともに、フィギュアスケート元世界女王の安藤美姫さん（38）、14年のソチ五輪銀メダリストの葛西紀明選手（53）との3ショットを投稿した。

「最高に楽しい収録に」

成田さんは番組出演で「レジェンド#葛西紀明さん、そして#安藤美姫さんとご一緒させていただき、最高に楽しい収録になりました」とつづった。「そして収録後、美姫ちゃんが『ボード乗ってみたーい！』とわざわざ楽屋まで遊びに来てくれました笑」と振り返る。

つづけて、安藤さんが「意気揚々とボードを装着してみたものの......」「どうやらフィギュアとスノーボードでは使う筋肉が真逆らしく、履いた瞬間に『ギブ！』とギブアップ宣言笑」とのこと。「これはいつか、美姫ちゃんがスノーボード、私がフィギュアスケートに挑戦するガチンコ入れ替え戦が実現するかも！？笑」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、成田さんは光沢のあるジャケットを羽織り、「夢」と書かれたトップスと黒いパンツを着用。メガネをかけ、パーマ風のヘアスタイルだ。葛西さんはベージュのジャケットとパンツのセットアップ姿で、安藤さんはシアー感のあるデザインの黒いオールインワンというコーデ。2枚目では、スノーボードにのってポーズをきめる安藤さんと、成田さんの2ショットを披露していた。