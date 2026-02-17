STARGLOW¡¦RUI¡õTAIKI¡¢¹â¹»Â´¶È¤òÊó¹ð ¥á¥ó¥Ð¡¼¶î¤±¤Ä¤±¤¿Â´¶È¼°À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÆ±¤¸¹â¹»¡©¡×¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/17¡ÛBMSG¤Î5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×STARGLOW¡Ê¥¹¥¿¡¼¥°¥í¥¦¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£RUI¡Ê¥ë¥¤¡Ë¤ÈTAIKI¡Ê¥¿¥¤¥¡Ë¤Î¹â¹»Â´¶È¤òÊó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¿·À±¥¤¥±¥á¥ó¡¢¹â¹»Â´¶È¼°¤ÎÀ©Éþ»Ñ
º£²ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¤Ï¡ÖHappy High School Graduation¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤ÎRUI¤ÈTAIKI¤Î¹â¹»Â´¶È¤òÊó¹ð¡£À©Éþ»Ñ¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Â´¶È¼°¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎADAM¡Ê¥¢¥À¥à¡Ë¡¢KANON¡Ê¥«¥Î¥ó¡Ë¡¢GOICHI¡Ê¥´¥¤¥Á¡Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢RUI¤ÈTAIKI¤ò°Ï¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÆ±¤¸¹â¹»¡©ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤¹¤®¤Æ¡ÊÎÞ¡Ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡×¡Ö¥ë¥¤µã¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¹»ÆâÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö3Ç¯´ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¤µ¤é¤ËÂº¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤ä´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
BMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤Ë¤è¤ê¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿STARGLOW¤À¤¬¡¢RUI¤ÈTAIKI¤Ï¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËBE:FIRSTÃÂÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIRST¡×¤Ë¤â»²²Ã¡£Åö»þ¤«¤éÈà¤é¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖÎÞÌÜ¤Î¥ë¥¤¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÎ¾Î©¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡Ö¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¿·À±¥¤¥±¥á¥ó¡¢¹â¹»Â´¶È¼°¤ÎÀ©Éþ»Ñ
¢¡RUI¡õTAIKI¡¢¹â¹»Â´¶È¤òÊó¹ð
º£²ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¤Ï¡ÖHappy High School Graduation¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤ÎRUI¤ÈTAIKI¤Î¹â¹»Â´¶È¤òÊó¹ð¡£À©Éþ»Ñ¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡RUI¡õTAIKI¤ÎÀ©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÀ©Éþ»Ñ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÆ±¤¸¹â¹»¡©ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤¹¤®¤Æ¡ÊÎÞ¡Ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤Î¡×¡Ö¥ë¥¤µã¤¤¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¹»ÆâÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö3Ç¯´ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¤µ¤é¤ËÂº¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤ä´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
BMSG¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤Ë¤è¤ê¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿STARGLOW¤À¤¬¡¢RUI¤ÈTAIKI¤Ï¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËBE:FIRSTÃÂÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE FIRST¡×¤Ë¤â»²²Ã¡£Åö»þ¤«¤éÈà¤é¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¡ÖÎÞÌÜ¤Î¥ë¥¤¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÎ¾Î©¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡Ö¶»Ç®¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û