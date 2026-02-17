¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤¬¤¢¤¨¤ÆÉÁ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×¥·¡¼¥ó¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¶Ó¿¥¡¢¾×·â¤ÎÅÇ·ì¥·¡¼¥ó¤Î°ÕÌ£
¾¾¹¾ÊÔ¤«¤é·§ËÜÊÔ¤Ø
¡¡Ä«¥É¥é¤³¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬·§ËÜÊÔ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾¾¹¾ÊÔ¤Ç¾ÜºÙ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¹»Ä¹¤ÎÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¼Âà¤·¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¶Ó¿¥¤Ï·§ËÜ¤ËÈ¯¤Ä¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¸«Á÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ú¹âËÙÅßÉ§/ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö´°àú¤Ê¤ª´é¡×¡Ö½÷À¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡¡µÈÂôÎ¼¤ÎÈþ¤·¤¹¤®¤ëÇòÅÉ¤ê»Ñ
¡¡¶Ó¿¥¤ÏÄëÂç¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î»ñ³Ê¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»Ä¹¤ÎÏÃ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£Âè79²ó¡Ê1·î22Æü¡Ë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åçº¬¸©ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£°Â½¡¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤¬¶Ó¿¥¤Ë¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¹»Ä¹¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£·¯¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¿ä¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤È»×¤Ã¤Á¤ç¤ë¡×
¡¡¶Ó¿¥¤Ï´î¤Ö¤É¤³¤í¤«°Å¤¤´é¤ò¤·¤¿¡£²áµî¤òÊ´¾þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¡Ö¾¯¡¹¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£ÊÖÅú¤òÎ±ÊÝ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¹»Ä¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¶Ó¿¥¤ÏºÇ½é¤«¤é¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤òÊÆ¹ñ¤«¤é¾¾¹¾¤Ë¾·æÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¹¾Æ£¡£Âè21²ó¡ÊºòÇ¯10·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄÌÌõ¡¦À¤ÏÃÌò¤Ë¶Ó¿¥¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤ÏÃ±½ã¡£¡Ö¤¢¤ó¤¿°Ê³°¤Ë±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¼Ô¤¬¤ª¤é¤ó¤«¤é¡×¡£¶Ó¿¥¤Ø¤Î·É°Õ¤Ï·çÊÒ¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤¬ÍèÆü¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Î°·¤¤¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯¤È¡¢¹¾Æ£¤ÏÆÇ¤ò´Þ¤ó¤À¸À¤¤Êý¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍê¤à¤è¡¢´í¤Ê¤¤¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç·¯¤òÅçº¬¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¡£Âè23²ó¡ÊÆ±10·î29Æü¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ï¶Ó¿¥¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè82²ó¡Ê1·î27Æü¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¹¾Æ£¤È¶Ó¿¥¤Î´Ö¤Ç¡¢¾±ÅÄÂ¿µÈ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¾±ÅÄ¤Ï¶Ó¿¥¤ÈÃæ³Ø¶µ»Õ¤Î¸¡Äê»î¸³¤ò°ì½ï¤Ë¼õ¸³¤·¤¿¡£¾±ÅÄ¤Î¤ß¹ç³Ê¤·¡¢ÄëÂç¤âÂ´¶È¤·¤¿¡£
¡Ö¾±ÅÄ·¯¤¬Íè¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ìñ²ð¤À¤ï¤Í¡×¡Ê¹¾Æ£¡Ë
¡¡Ìñ²ð¤À¤ï¤Í¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¾±ÅÄ¤Ï¹¾Æ£¤¬¾·¤¤¤¿¤Î¤À¡£¶Ó¿¥¤¬¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¸åÇ¤±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾±ÅÄ¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Î¹¾Æ£¤ÎÍ¶¤¤¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¶Ó¿¥¤Ï¹¾Æ£¤ËÂÐ¤·¤ÆÏµÇâµ¤Ì£¤Ë¿Ò¤Í¤ë¡£¡Ö»ä¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Î²¼¤Ç¤Ï¶µ»Õ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¹¾Æ£¤¬¡Ö°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¤À¤½¤¦¤À¡×¤ÈÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯Åú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÎÏ¤Ê¤¯¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¼Âà¤ÎÍýÍ³¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£¾±ÅÄ¤¬ÈÜÎô¤ÊÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹¾Æ£¤Ï¶Ó¿¥¤Î¿ÍÀ¸¤òÏ®¤ó¤À¡£¶Ó¿¥¤Î°¥ÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¹»Ä¹¤ÎÆâÄê¤Ï¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¼Âà¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤ò¸«Á÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢¸«Á÷¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡¶Ó¿¥¤Ï¹¾Æ£¤«¤é¡Ö¤½¤í¤½¤í¶Ó¿¥¹»Ä¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¯¤È¤¹¤ë¤«¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£Âè89²ó¡Ê2·î5Æü¡Ë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¤ÏÂè84²ó¡Ê1·î29Æü¡Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤Ëµï¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¡¢¹¾Æ£¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ï¹¾Æ£¤Î¡ÖÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ö»ä¤¬¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Î¶µ°é¤Ï¹âÅÙ¤À¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄëÂç¤ò½Ð¤¿¾±ÅÄ¤È¼«Ê¬¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡£¼õ¸³¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾±ÅÄ¤ÏÂè85²ó¡Ê1·î25Æü¡Ë¡¢°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¶µ»Õ¤Î¸ý¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎºÊ¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¿ÆÍ§¡¦ÌîÄÅ¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¡¢¾¾¹¾¤Ç½êÂÓ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£¤À¤¬¡¢¥µ¥ï¤Ï¾±ÅÄ¤Îµáº§¤òÃÇ¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶Ó¿¥¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢²áµî¤ÎÊ´¾þ¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤ò¤º¤Ã¤ÈÅÇ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦¥¦¥½¤ÏÅÇ¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹»Ä¹¤ÎÏÃ¤¬Î®¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥¦¥½¤òÅÇ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¾Ç¤Ã¤¿¡£Âè92²ó¡Ê2·î10Æü¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹»Ä¹¤ÎºÂ¤¬É÷Á°¤ÎÅô²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬·§ËÜ¤ØÅ¾µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡£¹¾Æ£¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤±¤Æ¹¾Æ£¤Ï¡Ö·¯¤ÏÀèÀ¸¤ÎÎÙ¤Ç²¿¤ò¸«¤Á¤ç¤¦¡×¤È¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¶Ó¿¥¤Ï¸ç¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¹¾Æ£¤Ë¤è¤ë¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÄÌÌõ¡¦À¤ÏÃÌò¤È¤·¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¹¾Æ£¤È¶Ó¿¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÍí¤Þ¤Ê¤¤¶µ°é¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ó¿¥¤ÎÌ¿±¿¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ï¹»Ä¹ÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¼Âà¤·¤¿¤Î¤«¡£À©ºîÂ¦¤¬Åö½é¡¢¹Í¤¨¤¿¥×¥é¥ó¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¹¾Æ£¤¬¶Ó¿¥¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢NHKºâÃÄ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÆ±¶É¤ÎÈÖÁÈPR¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Æ¥énet¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï¾¾¹¾ÊÔºÇ½ªÆü¤ÎÂè95²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿2·î13ÆüÉÕ¤Ç¡¢º´Ìî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òºÜ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¹¾Æ£¤¬¶Ó¿¥¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¨¡¨¡¹¾Æ£ÃÎ»ö¤¬¤¢¤ì¤Û¤É¿®Íê¤·¡¢¹»Ä¹¤Ë¤Þ¤Ç¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ó¿¥¤ò¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£
º´Ìî¡Ö¤½¤³¤Ï¡¢¹¾Æ£¤Î¥À¡¼¥¯¤Ê1ÌÌ¤È¤¤¤¦¤«¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤¢¿ÍÅö¤¿¤ê¤Ï¤è¤¤¤±¤ÉÊ¢¤ÎÃæ¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¾¾¹¾¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ê¥¢¥ë¾¾¹¾¿Í¤ÎËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬ÆÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡£¤¢¡¢¾¾¹¾¤Î¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡¢ËÍ¤Î°Ìò¹¥¤¤ÎÉôÊ¬¤¬ÆÃ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡Ê¡Ö¥¹¥Æ¥énet¡×¡¢º´Ìî¤Ï¾¾¹¾½Ð¿È¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À©ºî¼Ô¤¬¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÀ©ºî¼Ô¤Ï¹¾Æ£¤Ë¤è¤ë¶Ó¿¥ÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Çò»æ¤Î¾õÂÖ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Î·§ËÜ¹Ô¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¶Ó¿¥¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¾¾¹¾¤ò½Ð¤¿¤¤ÍýÍ³¤ò¡ÖÅß¡¢´¨¤¤¡¢ÃÏ¹ö¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶µ¼¼°Ê³°¤Ë¤â¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¿ø¤¨¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡Âè93²ó¡Ê2·î11Æü¡Ë¡¢¶Ó¿¥¤ÏÅ¾µï¤¹¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£ËÜ¤ÎÂêºà¤¬¾¾¹¾¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢¡ÖÃî¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
ËÜ²»¤È·ú¤ÆÁ°¤ò»È¤¤Ê¬¤±
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬Å¾µï¤¹¤ë¿¿¤ÎÍýÍ³¤Ï¥È¥¤¬Ä®¤Î¿Í¡¹¤«¤é¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ê³°¹ñ¿Í¤Î¾ª¡Ë¤ÈÊÎ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡£´¨¤µ¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï·ú¤ÆÁ°¤À¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶Ó¿¥¤«¤éÂè69²ó¡Ê1·î8Æü¡Ë¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿ËÜ²»¤È·ú¤ÆÁ°¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¡£À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾¹¾¤Î¿Í¡¹¤ò½ý¤Ä¤±¤º¡¢¥È¥¤ËÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤ò³Ý¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿¿°Õ¤ò¤ä¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè94²ó¡Ê2·î12Æü¡Ë¡£¼¡¤ÎËÜ¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥óÅ¡¤Ë¥¹¥º¥à¥·¤ä½ñÊª¤ò»ý»²¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¡Æâ¤«¤é¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤ÎÅÜÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¬·§ËÜ¹Ô¤¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´ª±¦±ÒÌç¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¡ª¡¡¤ª¤Þ¤¨¡¢¥¦¥½¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤í¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥È¥¤ËËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÎ©¤ÁÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ó¿¥¤ÏÆó½Å»°½Å¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Ï¤º¡£¤Þ¤º¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÎËÜ²»¤òÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£À¸ÅÌ¤Ë¥¦¥½¤òÅÇ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¾¾¹¾¤ËÎ±¤Þ¤é¤»¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï´ª±¦±ÒÌç¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¥¦¥½¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¡£´®¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥¦¥½·ù¤¤¤Ï¶Ó¿¥¤â¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ï²áµî¤ÎÊ´¾þ¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÅÇ¤ÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¶Ó¿¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤âÀ¸ÅÌ¤Ë¤â¥¦¥½¤ò¤â¤¦ÅÇ¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¹¾Æ£¤Ë¹»Ä¹½¢Ç¤¤Î¼Âà¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¸«¤ë¡£¤À¤«¤éÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ø¤ÎÀâÌÀ»þ¤âÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Øá¤Êª¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸ÅÌ¤«¤é¹»Ä¹¤Ë½¢¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÄëÂç¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢±Ñ¸ì¤Î¶µ°é»ñ³Ê¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÃË¤¬¹»Ä¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾Æ£¤Ï¶Ó¿¥¤Ë¶µ»Õ¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¡Ö´í¤Ê¤¤¶¶¤òÅÏ¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢ÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¾±ÅÄ¤È¤¤¤¦¿Íºà¤âÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Ó¿¥¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Î¤¢¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¡£¶Ó¿¥¤Ë¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¤À¤¬¡¢¶Ó¿¥¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÏÍ¤Ó¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥¦¥½¤Ï¤¤¤Ä¤«¥Ð¥ì¤ë¡¢¤½¤¦»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¹¾Æ£¤Ë¹»Ä¹½¢Ç¤¤òÍê¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÂ¥¤¹¤¬¡¢¶Ó¿¥¤Ï¸Ç¼¤¹¤ë¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¡£ËÜ¿´¤À¤í¤¦¡£¶Ó¿¥¤Ï¥¦¥½¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¤Î¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¹»Ä¹¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¼Âà¤·¤¿¤ÈÆÉ¤à¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤¬·§ËÜ¤ØÈ¯¤ÄÆü¤¬Íè¤¿¡£Á¥Ãå¤¾ì¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÌÜ¤ÏÃ¯¤«¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥È¥¤Ï²È¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤â¤¦ÊÌ¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ß¤á¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÏÃ¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¶Ó¿¥¤Î½ý¿´¤òÌþ¤ä¤·¡¢¿´¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢¶Ó¿¥¤Ï¼«Âð¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î½ñ¤¤¤¿¡ÖÆüËÜÂÚºßµ¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç½ñ¤±¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯ÅÏ¤µ¤ì¤¿ËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾¹¾Ãæ¤È¤¤¤¦µò¤ê½ê¤ò¼º¤Ã¤¿¶Ó¿¥¤Ë¤Ï¤³¤ÎËÜ¤¬Á´¤Æ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¶Ó¿¥¤ÏÅÇ·ì¤·¤¿¡£·ë³Ë¤À¤í¤¦¡£Âè87²ó¤ÇÀÐ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥È¥¤¬³Û¤«¤éÎ®¤·¤¿·ì¤È¡¢¶Ó¿¥¤Î·ì¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÀÖ¿§¤Ï¹ó¤¯Èá¤·¤¤¡£
¹âËÙÅßÉ§¡Ê¤¿¤«¤Û¤ê¡¦¤Õ¤æ¤Ò¤³¡Ë
ÊüÁ÷¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£1990Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡¢ÀìÌç°Ñ°÷¡£2015Ç¯¤ËËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆüÊÔ½¸¼¡Ä¹¡£2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Á°ÊüÁ÷ÈãÉ¾º©ÃÌ²ñ½ÐÈÇÊÔ½¸°Ñ°÷¡£
